Undersköterska till Danviks Vårdcentral i Nacka

Vi söker dig som har yrkestiteln undersköterska till vår fina lilla mottagning Danviks Vårdcentral.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av primärvård och framför allt inom reception och lab. Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår familjära mottagning i Nacka? Beskriver du dig som serviceinriktad med stort intresse för möten med människor? Då är Danviks Vårdcentral stället för dig!
Vad erbjuds du?
Du kommer varva mellan receptionsarbete, ta emot patienter och kassa samt att utföra olika typer av provtagning, hantera provsvar och remisser. Därutöver innebär tjänsten att utföra EKG, assistera våra läkare och sjuksköterskor vid olika undersökningar samt att delta vid mindre operationer. Viss egen mottagning kommer att ingå med exempelvis omläggningar, blodtryck och katetervård mm. Vårdcentralen använder sig utav journalsystemet Take Care och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi har även en fast läkarstab. Till oss kommer man lätt med allmänna kommunikationer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du ska ha vana vid receptionsarbete, provtagning, såromläggning, KAD och blodtryck. Du har god omvårdnad av patienten och tycker om att ge god service. Du är noggrann och effektiv, tar initiativ och är ansvarstagande samt har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Cecilia Bretón
E-mail: cecilia.breton@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
