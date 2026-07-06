Undersköterska till Bryggaregatan 6:1
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2026-07-06
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Vill du bidra till att våra äldre ska få en god omsorg och en meningsfull vardag? Just nu söker vi en undersköterska till Bryggaregatan 6:1
Vilka är vi?
Med våra ca 3000 medarbetare utgör Vård- och omsorgskontoret kommunens näst största kontor. Vårt huvuduppdrag består av att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden. Vi ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Vi arbetar med ett brukarorienterat förhållningssätt där arbetet styrs och utgår från brukarens behov. Tillsammans ansvarar vi för att leda verksamheten mot uppsatta mål och skapa en meningsfull och trygg vardag för alla som är i behov av vår hjälp. Hos oss får du möjlighet att ta ansvar och utvecklas både som medarbetare och som människa.
Bryggaregatan är beläget i centrala Norrköping och är ett särskilt boende inriktat på demens med 26 lägenheter fördelat på två avdelningar. Verksamheten bedrivs ur ett 24-timmarsperspektiv, alla dagar i veckan, året runt.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss stöttar och hjälper du de boende med personlig omvårdnad, måltider, aktiviteter och träning.
I dina arbetsuppgifter ingår även dokumentation, kontaktmannaskap, upprättande av genomförandeplaner, uppföljning, hantering av läkemedel samt skötsel av lägenheter och gemensamma lokaler.
Du har ett nära samarbete med dina kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeut- och fysioterapeut. Gemensamt ser ni till att de som bor hos oss mår bra och att de får den hjälp och det stöd de önskar och behöver. Målsättningen är alltid att brukaren ska få möjlighet att fortsätta leva ett aktivt liv med en meningsfull vardag.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att arbeta inom vården. Om du har kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) samt erfarenhet av demensvård ser vi det som positivt. Vi vill att du har ett genuint intresse av att arbeta med äldre där du är lyhörd och empatisk i ditt bemötande.
Du anpassar din kommunikation utifrån den du möter och sätter brukarens behov i centrum. Du bidrar med en positiv inställning till arbetsgruppen och delar med dig av kunskap och information till dina kollegor. Då vi arbetar med människor ser vi att du trivs i en verksamhet med naturliga tempoväxlingar under arbetsdagen och prioriterar arbetsuppgifter efter dess brådska och betydelse.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 17 juli, urval sker löpande och intervjuer planeras ske i vecka 34.
Kontakt: Enhetschef Anna Strandin, 011-15 78 73, anna.strandin@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Språktest: Som en del av rekryteringsprocessen av vård- och omsorgspersonal genomför vi språktest i svenska. Syftet är att säkerställa god och trygg kommunikation samt hög kvalitet i vård och omsorg. Testet kan även ligga till grund för individuellt anpassade språkutvecklande insatser vid behov.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 34 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9993251