Undersköterska till Briggens hemtjänst - dagtid
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2026-06-24
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Om arbetsplatsen:
Hemtjänsten i Ystads kommun består av åtta engagerade arbetsgrupper som varje dag arbetar för att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare. En av dessa grupper är Briggens hemtjänst.
Med sin utgångspunkt på Bellevuehemmet ger medarbetarna stöd och omsorg till brukare med behov av somatisk omvårdnad i Ystads västra tätort. För att ta sig mellan brukarna använder personalen cykel, vilket bidrar till både god tillgänglighet och ett hållbart arbetssätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Just nu söker vi en engagerad undersköterska som vill arbeta dagtid och bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra brukare.
Hos oss arbetar du i brukarens eget hem där du ger omsorg, stöd och omvårdnad utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Du får en viktig och ansvarsfull roll, där uppdraget som fast omsorgskontakt ger dig möjlighet att skapa kontinuitet, trygghet och goda relationer.
Dina arbetsuppgifter består bland annat utav:
• Personlig omvårdnad och hygien.
• Socialt stöd, samvaro och samtal.
• Läkemedelshantering.
• Städning.
• Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet.
• Övriga insatser som bidrar till ökad livskvalitet.
Arbetet innebära både ensamarbete och tunga lyft, men du blir en del av ett engagerat team där samarbete och stöd är en självklarhet.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad till tjänsten krävs;
• Att du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
• Att du behärska svenska i tal och skrift (minst godkänd grundläggande svenska från grundskola ÅK 9 eller SFI D).
• Cykelvana.
Meriterande är;
• Tidigare erfarenhet av omsorgsarbete.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som bemöter andra med respekt, omtanke och engagemang. Du har förmåga att skapa trygghet och förtroende i mötet med våra brukare och deras anhöriga samt ser värdet i att ge ett personcentrerat stöd utifrån varje individs behov.
Du är lyhörd, flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt efter olika situationer och förutsättningar. Som person är du ansvarstagande, initiativrik och trygg i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ när det behövs och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten.
Vi värdesätter god samarbetsförmåga och söker dig som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa en positiv, inkluderande och respektfull arbetsmiljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Dagtid med tjänstgöring varannan helg.
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se 0104427971 Jobbnummer
9976061