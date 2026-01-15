Undersköterska till Berga vårdboende
2026-01-15
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för Linköpings medborgare? På Berga vårdboende bidrar du med din kunskap och närvaro till att göra varje dag lite bättre.
Som undersköterska på Berga vårdboende är du en viktig del i att tillgodose den boendes individuella behov och att skapa en trygg miljö. Du arbetar nära dina kollegor för att skapa en meningsfull vardag där den boende får möjlighet till social samvaro och aktiviteter som sång, matlagning och trädgårdsarbete. I dina omvårdnadsuppgifter ingår stöd vid förflyttning, hjälp med personlig hygien, hushållssysslor samt enklare medicinska insatser. Vi arbetar utifrån IBIC (Individens Behov i Centrum) och med ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi ser till varje individs styrkor och lockar fram deras egna förmågor.
Du kommer även att tilldelas kontaktmannaskap för ett antal individer, vilket innebär ansvar för genomförandeplaner och kontinuerlig dokumentation i systemet Treserva.
Din arbetsplats
På Berga vårdboende blir du del av en välkomnande kultur och en engagerad arbetsgrupp med 36 medarbetare, varav sju arbetar natt. Vi strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö med fokus på utveckling och förbättring, där dina erfarenheter och idéer för förbättring är välkomna. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom din yrkesroll och bidra till att skapa en arbetsplats där både boende och personal trivs. Denna tjänst är förlagd dag, kväll och helg med en tjänstgöringsgrad på 85 %.
Boendet är beläget i Berga med fyra avdelningar och totalt 42 platser och erbjuder ljusa rum på cirka 36 kvadratmeter med egna badrum och pentry. Alla rum har tillgång till gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum, samt uteplatser och inglasade terrasser. Här använder vi BEATA, ett individanpassat arbetssätt med bland annat digital tillsyn och digitalt larm, vilket ökar integriteten för de boende och minskar behovet av fysisk tillsyn.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd svensk undersköterskeutbildning med yrkesbevis från Socialstyrelsen. Erfarenhet inom stöd, vård och omsorg är ett krav och det är meriterande om du har arbetat inom äldreomsorg och/eller demensvård. Vidare är det meriterande med erfarenhet av arbetssättet BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
För att klara arbetsuppgifterna behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, då tydlig kommunikation med kollegor, boende och deras anhöriga är centralt.
Vi ser att du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter vilket gör att du kan planera och genomföra insatser på ett strukturerat sätt. Din samarbetsförmåga innebär att du kan arbeta tillsammans med kollegor, dela information och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Empati är centralt i mötet med kunderna vilket innebär att du kan sätta dig in i deras situation och ge stöd utan att ta över deras känslor. Samtidigt kommunicerar du tydligt med både kunder och kollegor samt säkerställer att informationen når fram och följs upp så att alla förväntningar blir klara.
För att säkerställa hög kvalitet i vår verksamhet ingår ett språktest i rekryteringsprocessen. Vid anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 85 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16553
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Verksamhetschef
