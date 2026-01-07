Undersköterska till Bemanningsservice, Umeå
2026-01-07
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som finns för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Servicecenter är en enhet som ingår i Region Västerbotten Digitalisering och Service organisation som erbjuder och levererar värdeskapande servicetjänster till regionens medarbetare, patienter och medborgare. Genom hög tillgänglighet, effektiva processer och bemötande i världsklass skapar vi förutsättningar för en god upplevelse av oss som både vårdgivare och arbetsgivare.
Bemanningsservice är en del i Region Västerbottens serviceverksamhet vars huvuduppgift är att erbjuda och utveckla värdeskapande servicetjänster med fokus på ständiga förbättringar för ökad kundnytta. Verksamheten är en viktigt möjliggörare för Västerbottningens resa genom vårdprocessen. Vi erbjuder kompetenta undersköterskor/skötare till vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler främst med inriktning att täcka korttidsfrånvaro. Bemanningsservice har idag ca 30 anställda undersköterskor/skötare och en bemanningsassistent. Bemanningsservice växer och söker nu fler undersköterskor att förstärka vårt team!
Vi söker nu två nya kollegor medarbetstid förlagd på nätter med ett rullande schema.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I din roll ansvarar du för patientens omvårdnad och du tar del i allt från ADL till såromläggningar, provtagningar, cirkulationskontroller, skötsel av dränage, trakeostomi och katetrar. Tillsammans med dina kollegor på avdelningen kommer du identifiera risker, bedöma, övervaka, åtgärda och utvärdera patienters olika omvårdnadsbehov.
Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor och läkare där du ingår som en viktig del i teamet runt patienten och anhöriga. Som undersköterska hos oss kommer du att ha stora möjligheter att bidra till en trygg patientvård, egen kompetensutveckling och lärande i vardagen. Du kommer att arbeta på flera olika avdelningar både inom somatik och psykiatri.
Inom bemanningsservice har vi ett tydligt kundfokus och du kommer därför arbeta på många olika avdelningar. Då det är våra kunders behov som styr efterfrågan så kommer du i din roll att regelbundet skolas in på fler avdelningar för att bredda din kompetens. Du kommer även i din tur att bidra med din kunskap ute på de avdelningar där du blir bokad. Att vilja utvecklas och regelbundet fördjupa sina kunskaper är något som vi på Bemanningsservice värnar om.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet och kompetens inom akutvård. Du har genomgått akutvårdskursen, är trygg i din yrkesroll och har en vilja att fortsätta utvecklas. Några års erfarenhet som undersköterska ser vi som meriterande, gärna från sjukhusvård. För att kunna ge den vård och service som våra patienter förväntar sig krävs goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du klarar av att hantera variationer i arbetet. Vi tror att du som person är lyhörd och empatisk gentemot kunderna, patienterna och dina kollegor. God samarbetsförmåga är viktigt, vi tror även att du tycker att det är spännande att regelbundet möta nya människor och knyta nya kontakter.
Arbetstiden är förlagd nätter enligt rullande schema.
Rekrytering sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
