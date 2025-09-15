Undersköterska till bemannings Pool - Vikariat föräldraledighet
Timrå Kommun / Undersköterskejobb / Timrå Visa alla undersköterskejobb i Timrå
2025-09-15
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Publiceringsdatum2025-09-15Beskrivning
Vi söker en undersköterska till vår bemanningspool, vikariat för en föräldraledighet.
Vikariatet kräver arbete dagar, kvällar samt helger. Poolen består av tio tjänster där arbete sker dagar, kvällar och helger. Utöver detta finns även tre tjänster för nattarbete (dit söker vi ingen idagsläget).Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i poolen kommer din arbetsplats att variera från dag till dag. Uppdraget innebär att vikariera för personal som av olika orsaker är frånvarande exempelvis på grund av sjukdom eller vård av barn. Du kan också komma att vara en extra resurs vid behov inom någon av enheterna. Du behöver tycka om variationen i olika arbetsplatser, du kan börja förmiddagen på en enhet för att vara någon annanstans på eftermiddagen.
Att arbeta i vår USK-pool ställer höga krav på flexibilitet, lyhördhet, noggrannhet och professionalism. Du kommer att arbeta inom hemtjänst, äldreboende samt till viss mån inom stöd och omsorgsboende/LSS.
Vi förväntar oss att du utför omvårdnads- och serviceinsatser både utifrån planerade besök och vid larm från den enskilde. Arbetsuppgifter består även i att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som distriktssjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ditt arbete utgår från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta i team med olika yrkesprofessioner, i syfte att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån egna behov och förutsättningar.
Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera händelser kring brukaren i social dokumentation enligt gällande lagstiftning. Vilket innebär att du måste uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha datavana. Dokumentationen sker i LifeCare.
Du kommer att gå på schema, poolen bokas av bemanningsenheten och i uppdraget ingår en flexibilitet vad gäller passbyte utifrån verksamhetens behov. Vid arbete i Poolen utgår ett lönetillägg på 3000 kr/mån, detta kompenserar ersättning för byte av arbetspass (tidsförskjutningstillägg). Idagsläget sker arbete 2 av 5 helger.
Timrå har påbörjat ett arbete med bemanningsekonomi och där scheman kommer att förändras i större omfattning än tidigare, detta för att avspegla behoven i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med av Socialstyrelsen utfärdat bevis om skyddad yrkestitel. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som undersköterska inom äldreomsorgen.
Vi förväntar oss att du kan få delegering samt utföra många olika delegerade arbetsuppgifter så som exempelvis läkemedelsöverlämnade, insulin, sond, track, såromläggningar, olika KAD-releaterade delegeringar, utföra träningar med mera.
Du behöver vara noggrann, ansvarsfull, är lättsamt att arbeta med. Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Du är lugn och trygg och har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter och kan snabbt ställa om och anpassa och förändra insatser utifrån förändrade omständigheter. Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt likväl som i grupp.
Körkort och bil är ett krav då du själv behöver ta dig till de enheter där du blir bokad. Resor i tjänsten ersätts via reseersättning.
Vi vill att du bidrar till att vår verksamhets bedrivs och utvecklas på bästa sätt. Vi ser fram emot din ansökan!
Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Vikariatet sträcker sig till och med 260831 med eventuell möjlighet till förlängning.Anställningsvillkor
För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Beställ det gärna idag för att påskynda processen. Du beställer det via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Observera att vi endast accepterar kontroll av egna uppgifter. Utdraget får vara maximalt två månader gammalt och kuvertet skall vara oöppnad när det lämnas till oss. ID-kontroll kommer att ske i samband med eventuell intervju.
Vi tar referenser inför eventuell anställning.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Pool Kontakt
Liselott Jakobsson 060-163606 Jobbnummer
9507653