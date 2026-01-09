Undersköterska, Tegs äldrecenter
Umeå kommun, Äldreomsorg, Tegs vård- och omsorgsboende / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-01-09
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Tegs vård- och omsorgsboende ligger vackert vid Umeälven, ca 2 km från Umeå centrum, med närhet till fina grönområden. Boende består av 102 lägenheter fördelat på 10 enheter och har ett kafé, en samlingslokal för aktiviteter och underhållning samt ljusrum.
Vi söker nu en undersköterska att förstärka vårt team med!

Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer att vara behjälplig med bland annat dusch, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Schemalagd arbetstid dag/kväll och helg.
Om dig
I ditt möte med de boende krävs det att du är empatisk, driven och lösningsfokuserad samt besitter en personlig mognad. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl den enskilde som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och har en god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av omvårdnadsarbete
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift, för att kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation erhålla medicindelegering
Meriterande
Erfarenhet av demensvård
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas. Rökning och pälsdjur kan förekomma så du bör inte vara allergisk.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, varmt välkommen!Övrig information
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
