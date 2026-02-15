Undersköterska sommarvikariat dagtid/natt
Haga Göstorp Psykiatri AB / Undersköterskejobb / Båstad Visa alla undersköterskejobb i Båstad
2026-02-15
Haga Göstorp Psykiatri med vårdenheterna Hagagården och Göstorpsgården.
Hagagården är ett privat omsorgsboende i Båstad för personer med socialpsykiatrisk problematik. Vi erbjuder både boende med särskild service (BMSS) och korttidsboende.
Just nu söker vi i första hand sommarvikarie inför semesterperioden 2026, men vi är även öppna för dig som är intresserad av en tillsvidare timvikarietjänst.
Om verksamheten:
På vår korttidsavdelning arbetar vi med återhämtning och rehabilitering för personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
På vår BMSS- avdelning arbetar vi med ett långtidsperspektiv med långvarig handläggning. Fokuset ligger på trygghet och meningsfull vardag med aktiviteter för våra boende.
Vi utgår från ett personcentrerat förhållningssätt, där trygghet, delaktighet och individuellt stöd är kärnan i verksamheten.
Bemanningen är dygnet runt och du arbetar i team tillsammans med undersköterska, behandlingspedagog och sjuksköterska.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta dagtid och kvällar med helgarbete enligt schema.
Arbetet innebär att:
Ge boendestödjande och rehabiliterande insatser
Skapa trygghet och struktur i vardagen
Arbeta nära de boende med fokus på återhämtning
Vara en del av ett engagerat team
Vi söker dig som:
Har ett intresse för socialpsykiatri och rehabilitering
Har ett lugnt, empatiskt och professionellt bemötande
Brinner för att skapa en trygg och omhändertagande miljö
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Sommarvikariat 2026
Möjlighet till vidare timvikariat efter semester period
En trygg och stöttande arbetsmiljö
Möjligheten att göra verklig skillnad för våra boende
Schemalagd tjänstgöring på ca 80% dag/kväll med helgarbete
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@hagagostorp.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett deltidsjobb.
Haga Göstorp Psykiatri AB
http://www.hagagostorp.se
