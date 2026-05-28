Undersköterska sökes till sommaruppdrag
Selecta Recruitment AB / Undersköterskejobb / Vetlanda Visa alla undersköterskejobb i Vetlanda
2026-05-28
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selecta Recruitment AB i Vetlanda
, Växjö
, Linköping
, Karlskrona
, Malmö
eller i hela Sverige
Undersköterskor sökes för sommaruppdrag inom vård och omsorgPubliceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Är du undersköterska och söker ett meningsfullt sommaruppdrag?
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande undersköterskor för bemanningsuppdrag inom vård och omsorg.
Uppdragen finns inom:
Särskilda boenden för äldre
Hemtjänst
Funktionsstödsomsorg
Uppdragsinformation
Uppdragsstart: 19 juni 2026
Uppdragslängd: Cirka 8 veckor
Möjlighet till anpassning utifrån andra uppdrag och tillgänglighet.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du bland annat att:
Arbeta utifrån ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt
Stötta den enskilde i vardagen med omsorg, personlig hygien, måltider och trygghet
Bidra till social stimulans och välbefinnande
Dokumentera enligt verksamhetens rutiner
Samverka med interna och externa aktörer
Arbeta utifrån gemensamma mål och riktlinjer
Utföra delegerade arbetsuppgifter från legitimerad personal
Använda verksamhetens IT-stöd i det dagliga arbetet
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Är trygg och självständig i din yrkesroll
Har ett professionellt och varmt bemötande
Trivs med att samarbeta och skapa trygghet för andra människor
Har god kommunikationsförmåga och ansvarskänsla
Vi erbjuder
Lön upp till 56 000 kr/månad
Möjlighet till boendeförmån under uppdraget för dig som kommer från annan ort
Flexibla uppdrag inom vård och omsorg
Trygga anställningsvillkor
Möjlighet att utvecklas inom olika verksamheter
Stöd från engagerade konsultchefer
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
574 32 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun Jobbnummer
9935016