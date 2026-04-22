Undersköterska ref. nr. 44/26: Torlängans gruppboende
Är du en flexibel, kreativ och lösningsorienterad person med stort intresse för den enskilda individens välmående? Vill du arbeta med nya arbetsmetoder, modern välfärdsteknik och e-hälsa för att höja kvalité, stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet? Vill du arbeta på LSS-boende Torlängan och finnas tillgänglig och stötta enskilda personer i vardagen, inom alla livsområden, och därmed vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Du kommer ge stöd, service och omvårdnad till brukare med psykiska, intellektuella och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar och arbeta personcentrerat utifrån brukarens specifika resurser och behov.
Arbetet styrs utifrån brukarnas genomförandeplaner och då varje brukare är unik, varierar den hjälp som ges till den enskilde. Du kommer arbeta för att göra brukarna delaktiga i sin vardag och ha en meningsfull fritid och/eller sysselsättning. Du kommer vara ett stöd för brukarna vid personlig omvårdnad, praktiska göromål och i utförandet av vardagssysslor där brukarnas resurser tillvaratas vid exempelvis matlagning, städning och tvättning.
I det dagliga arbetet ingår samarbete med kollegor inom enheten och med andra viktiga kontakter, samt social dokumentation och delegerade sjukvårdsinsatser/medicindelegering.
Du kommer att tilldelas ett kontaktmannaskap för en eller flera brukare, vilket gör att du kommer vara ansvarig för att se till att genomförandeplaner och rutiner är uppdaterade utifrån brukarens specifika resurser och behov. Du kommer ansvara för, att i samverkan med enhetschef, sammankalla till brukarspecifika möten samt samverka med andra aktörer som berör brukarens liv vid frågor som berör dem.
Vi söker
Du har bevis om skyddad yrkestitel, undersköterska, och har erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar och/eller utbildning med inriktning mot funktionsnedsättningar.
Du har en hög grad av personlig mognad samt är en trygg och stabil person. Du är en relationsskapande person, bemöter alla i din omgivning med respekt och värme och har god samarbetsförmåga.
Du har fyllt 18 år
Du behärskar det svenska språket, både i tal och skrift, på ett sätt att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera i skrift.
Du har god datorvanaKörkortskrav
Meriterande om du har:
Erfarenhet av LAB (lågeffektivt bemötande), motiverande samtal eller ESL (Ett självständigt liv), AKK (alternativ kompletterande kommunikation)
En eftergymnasial utbildning (eller pågående) ex. socialpedagog, stödpedagog eller motsvarande.
Personlig lämplighet kommer vara avgörande vid anställning.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, finns att läsa om på http://www.kalix.se/forman Övrig information
Tjänsten innebär varierande arbetstider; dag, kväll, helg samt natt.
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan: https://www.kalix.se/arbete/Lediga-Jobb/jobba-inom-omsorg/stod-och-omsorg/
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124085". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/
952 33 KALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalix Kommun Jobbnummer
9868484