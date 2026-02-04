Undersköterska på ögonklinik
Vårda Ögon utför ögonkirurgi och ögonmottagning med 4 ögonkliniker i Sverige. Vi har samarbetsavtal med olika regioner och utför både regionfinansierade och privata ögonbehandlingar. Vårda Ögon har funnits sedan 1999 och vi är idag en av de största privata aktörerna inom ögon i landet.
Vi söker nu en undersköterska till vår klinik i Göteborg med tillträde omgående. Tjänsten är ett vikariat och gäller i första hand i 18 månader med möjlighet till förlängning. Arbetet som undersköterska i vår ögonverksamhet är varierande och innefattar både assistans på vår operationsavdelning men även mottagningsarbete och viss administration.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierad tjänst tillsammans med erfarna teamkollegor
En tjänst där du är en viktig del i vårdprocessen och har möjlighet att bidra och utveckla arbetssätt och kvalitet
Arbete i en familjär vårdmiljö där patienten/kunden står i centrum
Arbete i ett företag med verksamhet i stark positiv utveckling
Allmän internutbildning inom ögon, operationsassistans och mottagningsarbete
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av:
Att både arbeta i team men även individuellt
Att självständigt ansvara för delar i en vårdprocess
Hygien- och sterilteknik
Patient-/Kundkontakt
Administration
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet som för oss betyder att du är trygg som person och kan bidra till ett positivt och respektfullt arbetsklimat. Att vara undersköterska på en ögonklinik innebär många interna och externa kontaktytor vilket gör att goda kunskaper i svenska språket är ett krav.
Vi välkomnar ansökningar fram till och med 20 februari 2026 och intervjuer kommer att ske löpande under tiden.
Tjänsteort: Göteborg
Tjänstegrad: ca 60-80% eller enligt ök
Hos oss på Vårda Ögon blir du en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har nära till skratt och omtake - mitt i vardagen. Vi ser fram emot din ansökan!
I september 2025 blev Vårda Ögon Great Place to Work-certifierade
"Med passion, kompetens, vilja och förståelse för våra kunders behov, hjälper vi människor att se. Med rätt värderingar bygger vi en företagskultur där alla ges möjligheten att bli den bästa versionen av sig själv" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
