Undersköterska Ortopedi
Vi erbjuder
Kom och bli en del av vårt härliga gäng som arbetar med patientens bästa i fokus.
Ortopedkliniken är en verksamhet som bygger på tydliga, standardiserade processer och kunnig personal med gott bemötande.
Vi bedriver elektiv proteskirurgi, främst höft- och knäplastiker, på absolut högsta nivå.
Tjänsten är placerad på ortopedavdelning 8, där du arbetar måndag till fredag. Tjänsten innebär främst natt- och kvällsarbete men även dagpass kan förekomma.
Du kommer få en klinikanpassad introduktion som gör dig trygg i ditt arbete. Du arbetar i team med sjuksköterska, och dagtid finns även ett tätt samarbete med både läkare och sjukgymnaster.
Avdelningen är stängd alla helger, storhelger samt v 29-32.
Vi söker
Vi söker nu en undersköterska som vill vara delaktig i arbetet med att förbättra verksamheten ytterligare. Eftersom kvaliteter som tydlighet, trygghet, effektivitet och närhet är viktiga grundpelare i ortopedklinikens värdegrund läggs alltid stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringar till oss.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till fast anställning. Löpande urval sker.
Vår arbetsplats
På Ortopedkliniken Oskarshamn är vi drygt 30 medarbetare och vår klinik har under flera är legat bland de bästa i Sverige beträffande patientnöjdhet enligt Nationella patientenkäten och år 2025 blev vi bäst i Sverige. Vi är mycket stolta över våra fina resultat och omdömen från våra patienter. Vi jobbar målmedvetet med att ständigt förbättra kvaliteten i våra processer och har alltid våra kunder i centrum. Detta gör också att en stor del av våra patienter kommer till oss även från andra län.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
