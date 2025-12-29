Undersköterska och/eller steriltekniker
Anestesikliniken Kullbergska sjukhuset, KatrineholmPubliceringsdatum2025-12-29Om företaget
Anestesikliniken MSE/KSK bedriver verksamhet på både Mälarsjukhuset i Eskilstuna (MSE) samt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm (KSK). Katrineholm den vackra lagom stora staden med en härlig känsla av både stad och landsbygd. Kullbergska sjukhuset ligger i centrala Katrineholm.
Operationsavdelningen på Kullbergska sjukhuset innefattas av tre områden, operation, sterilcentral och uppvakningsavdelning, där personalen roterar mellan områden. Denna operationsavdelning genomför planerade operationer på dagtid inom ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi, tand- och ögonkirurgi. Stort fokus läggs på att arbeta fram ett effektivt och kvalitativt patientflöde både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Det mindre sjukhuset ger en stark känsla av gemenskap där personer med olika kompetenser arbetar tillsammans med en öppen dialog.Arbetsuppgifter
Arbetet på operation.
Det är ett varierande arbete på operation där du får utbildas och utvecklas i operationsteamet. Du kommer att vara delaktig i omhändertagande av patienter där patientsäkerhet och trygg patient ligger i fokus. Du bistår operations- och anestesisjuksköterskan före, under och efter operation. Det är ett omväxlande tempo med omväxlande arbetsinnehåll. Handha medicinskteknisk apparatur samt dokumentera i olika datasystem. Assistera operatör under operation.
Arbetet på sterilcentralen
På sterilcentralen ansvarar man all sterilgodshantering för Kullbergska sjukhuset och primärvården i kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker. Sterilcentralen är en central del i vår verksamhet som servar operation och har en nära och daglig dialog med operationspersonalen. Prioriterar arbetet efter behovet på operation och de externa verksamheterna. På sterilcentralen lägger vi stor vikt på effektiva och kvalitativa flöden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara iordningställande av instrument/instrumentgaller. Instrumenthantering med rengöring, renhetskontroll, funktionskontroll, instrumentvård och sterilisering. I arbetet ingår det att hantera diskmaskiner, autoklaver och datasystemet T-Doc.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och/eller steriltekniker, gärna med kunskap om sterilgodshantering inom operationsverksamhet. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i god samverkan med övriga medarbetare på avdelningen. Har ett serviceinriktat förhållningssätt och tycker om att arbeta i en miljö med omväxlande tempo. Tekniskt kunnande och datorvana är ett plus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Trivs du att arbeta dagtid, måndag-torsdag och varannan fredag i ett omväxlande tempo med omväxlande arbetsinnehåll? Drivs du dessutom av att kunna fokusera och arbeta kvalitativt? Då kanske tjänsten kan bli din!
Du behöver förutom dina betyg som undersköterska med hälso- och sjukvårdskurs 1 och 2 (tidigare akutsjukvård) ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
Anställningsform
Tillsvidareanställning 100% heltid med tjänstgöring dagtid, måndag till torsdag samt varannan fredag. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Lena Nilsson, 0150-561 76.
Biträdande enhetschef Karin Enterlid, 0150-564 98.
Sektionsledare sterilcentralen Linda Persson, 0150-563 40.
Facklig företrädare kommunal Henrik Silo, 0150-563 10.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 20260-01-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
