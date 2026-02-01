Undersköterska natt, vikariat
2026-02-01
Vill du ha ett omväxlande arbete med att ge hjälp och stöd för våra äldre på vårt särskilda boende Björkbacken? Då är det just DIG vi söker
Vi erbjuder en arbetsplats där kvalitet och arbetsglädje går hand i hand.
Här kommer du bidra till ett team som värdesätter samarbete, omtanke och utveckling.
På Björkbacken bor personer som behöver stöd och omsorg dygnet runt. Här får du som undersköterska en meningsfull roll där du gör skillnad varje arbetspass.
Hos oss får du en bra individanpassad introduktion och möjligheten att jobba och bo på en av de vackraste platserna i fjällvärlden.
Tjänsten är förlagd nattetid med möjlighet till rotationstjänstKvalifikationer
Vi söker en undersköterska som är ansvarsfull, trygg, positiv, empatisk och flexibel. Du har lätt för att skapa relationer och är uppmärksam och lyhörd mot andra. Du trivs att arbeta både självständigt och tillsammans i Teamet. Du ska ha ett lösningsorienterat tänk och lätt för att samarbeta med den boende i fokus.
Det är meriterande om du har utbildning eller studerar inom vård och omsorg. Erfarenhet av liknande arbete eller annan livserfarenhet är något vi värdesätter. Att kunna prata och skriva på svenska är ett krav eftersom du i arbetet behöver kommunicera med olika personer, föra social dokumentation och utföra medicinska insatser. Du kommer att arbeta nära andra professioner med att hjälpa och stödja den boende till ett värdigt liv och välbefinnande efter hens egna förutsättningar.
Du ska kunna hantera mobiltelefon och dator.Övrig information
Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse
Varaktighet till och med 2027-04-01 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad 67,96%
Arjeplogs kommun har beslutat om en lönebonus till den individ som anställs som vikarie inom ett bristyrke och innehar rätt kompetens för yrket. Undersköterska är ett nu gällande bristyrke. Bonus betalas ut för den som får ett vikariat på minst 6 månader. Vikariatbonus beräknas utifrån samma princip som lönebonus, utbetalas i 6 månaders intervaller. Om vikariatet övergår till tillsvidareanställning, övergår bonusformen till lönebonus. Vikariatbonus maxbelopp ska inte överstiga det maxbelopp som utbetalas vid lönebonus.
För att erhålla denna bonus krävs att man under tiden för anställning är skriven i Arjeplogs Kommun. Lönebonusen utbetalas när anställning överstigit: 6 månader med 7 500 kr, 12 månader med 7 500 kr och 18 månader med 11 250 kr. Beloppen ovan motsvarar heltid.
Samt möjlighet att ansöka om en flyttbonus som innebär att den som har adekvat utbildning och får jobb inom ett bristyrke, och skriver sig i Arjeplog kan få en bonus. Max 30 000 kr efter styrkta verifikat.
Bonusen är i förhållande till tjänstgöringsgrad.
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
