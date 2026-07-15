Undersköterska med titel
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2026-07-15
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Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Kantarellvägen är ett trivsamt äldreboende i Åkersberga med totalt 40 platser. Av dessa har 10 platser somatisk inriktning och 30 platser demensinriktning. Här arbetar vi med personcentrerad omsorg där varje boendes behov, önskemål och livshistoria står i fokus.
Vi är ett Silviahemscertifierat äldreboende, vilket innebär att all vård och omsorg utgår från Silviahemmets vårdfilosofi med fokus på hög kvalitet inom demensvård. Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans för att skapa en trygg, säker och meningsfull vardag för de boende.
Verksamheten präglas av en varm och familjär, men professionell atmosfär där engagemang, samarbete och omtanke genomsyrar det dagliga arbetet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du som undersköterska får möjlighet att göra verklig skillnad varje dag och bidra till att våra boende får leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar.
Som undersköterska hos oss:
Som undersköterska hos Attendo Kantarellvägen arbetar du med att ge personcentrerad vård och omsorg till de boende. Du ansvarar för att skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag genom att möta varje individ utifrån deras behov, önskemål och förutsättningar.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Ge personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet, exempelvis hygien, på- och avklädning samt måltider.
Utföra omsorgs- och omvårdnadsinsatser enligt genomförandeplaner.
Observera de boendes hälsotillstånd och rapportera förändringar till ansvarig sjuksköterska.
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt kompetens och delegation.
Samverka med kollegor och andra yrkesgrupper för att säkerställa en god och säker vård.
Bidra till social samvaro, aktiviteter och en trivsam boendemiljö.
Arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och verksamhetens värdegrund.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har ett gott bemötande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är ansvarstagande, flexibel och engagerad i att ge omsorg av hög kvalitet.
Tjänsten innebär arbete dag/kväll och varannan helg. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde 31 augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för äldrevårdKvalifikationerKvalifikationer
Du ska inneha titel till undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av delegering av läkemedel.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Gruppchef Katariina Hukari, katarina@hukari@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072347-2102058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Österskärsvägen 3 (visa karta
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184 53 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
10003728