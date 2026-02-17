Undersköterska med driv och ambitioner
2026-02-17
Vill du bli vår nya kollega på Vårdcentralen Cityhälsan Söder?
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett
utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Cityhälsan Söder är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 32 andra regiondrivna vårdcentraler. Vårdcentralen ligger i stadsdelen Hageby och har idag cirka 14 500 listade patienter. Vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden. Vi är cirka 70 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat där delaktighet är en framgångsfaktor.
Som undersköterska på vår vårdcentral har du patientkontakt, tar prover, utför lättare sårvård och kontrollerar vitala tecken som puls, temperatur och blodtryck. Du utför administrativa uppgifter samt assisterar läkare och sjuksköterskor i ett organiserat mottagningsflöde. Du kommer enligt en produktionsplanering växla arbetsuppgifter under dagen. Det kan exempelvis växla mellan att arbeta kliniskt med läkare, ha blodtrycksmottagning, göra förrådsinköp/beställningar och påfyllningar, hantera receptförnyelser samt vara i vår reception.
Arbetsgrupp
Du blir en viktig del i ett mindre team med stort patientfokus. Varje medarbetare i teamet arbetar i ett rotationsschema.
Om dig
Du är legitimerad undersköterska.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Flexibel står även här för att lätt kunna växla mellan arbetsuppgifter och miljöer.
Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Gärna arabisktalande.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Du är aktivt och positivt deltagande vid utvecklingsarbete. Du är lösningsfokuserad.
Du är glad med glimten i ögat.
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Se baskrav för anställning av undersköterska:http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=5790
Ansökan och anställning
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse
