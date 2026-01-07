Undersköterska Ljungbyhed - Ljungbygården
Klippans kommun, Ljungbygården / Undersköterskejobb / Klippan Visa alla undersköterskejobb i Klippan
2026-01-07
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klippans kommun, Ljungbygården i Klippan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Ljungbygården ligger centralt i Ljungbyhed. Boendet ligger i ett plan med utsikt över Ljungbydammen. Arbetet på boendet ska utgå ifrån varje individs behov och önskemål och stort fokus ligger på att den vård vi bedriver ska vara högkvalitativ.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Klippans kommun utför du arbetsuppgifter som innefattas av både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen där du har skyldighet att följa lagkraven och hålla dig a 'jour inom ditt yrkesområde. Du ansvarar för att genomförandeplan finns och är uppdaterad, är fast omsorgskontakt samt att du rapporterar och dokumenterar enligt lagkrav. Du har ett aktivt och tätt samarbete med övriga professioner i teamet så som biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du har ett aktivt och förberedande deltagande på teamträff med övriga professioner.
I ditt uppdrag har du alltid den enskilda individen i fokus där du genomför de beviljade och ordinerade insatserna med ett förebyggande och hälsofrämjande synsätt. Du har ett professionellt förhållningssätt där individen och närstående ska ges ett gott bemötande med empati i samtliga situationer.
Din förmåga att planera och utföra vård- och omsorgsuppgifter är god. Du ska kunna omprioritera arbetsuppgifter efter rådande situationer och hantera stressade situationer. Vidare ska du samarbeta med kollegor för att individen ska få sina insatser utförda med god kvalité. Att handleda och stödja nya kollegor och studenter ingår i ditt arbete likaväl som din egen kompetensutveckling.
Du har goda kunskaper inom personlig omvårdnad och kan ge en god och säker hälso- och sjukvård utifrån de olika vårdbehov som den enskilde har. Vidare har du även goda kunskaper inom vardagsrehabilitering och vårdhygien. Du kan utföra socialpedagogiska uppgifter så som samtal, kontakt och aktivering och har kunskaper om hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Ha minst godkänt enligt Skolverkets yrkespaket från vård- och omsorgsprogrammet utformat för arbete som undersköterska. Utbildningen motsvarar 1500 poäng (se bilaga 1).
• Vid godkänd utbildning där man erhållit titel undersköterska före utbildning på 1500 poäng infördes, har arbetsgivaren har möjlighet att göra kvalificerade individuella bedömningar.
Delegeringar
Har samt bibehåller den kunskap som krävs för att kunna ta emot följande delegeringar:
• Överlämna läkemedel
• Insulinbehandling
• Subcutana injektioner i förfylld spruta
• Sondmatning via Mic-Key eller PEG.
Språkkunskaper
Språkkunskaper i svenska där du har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva den svenska som används i vården.
Datorvana
Din förmåga att använda teknisk utrustning och tekniska hjälpmedel samt använda informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation är god.
B-körkort, ej krav för vård- och omsorgsboende men är meriterande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298321-2026-1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Ljungbygården Kontakt
Enhetschef Ljungbygården
Daniel Aadalen daniel.aadalen@klippan.se 0435-280 52 Jobbnummer
9671223