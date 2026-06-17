VVS-montör sökes till Alingsås
Radiator Vvs Aktiebolag / VVS-jobb / Alingsås Visa alla vvs-jobb i Alingsås
2026-06-17
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OM OSS
Radiator VVS har funnits sedan 1924 och är ett av Sveriges ledande VVS-företag. Vi utför installationer och service på sjukhus, industrier och fastigheter – sådant som måste fungera, varje dag. Med över 500 medarbetare på mer än 30 orter mellan Helsingborg och Umeå är vi stora nog att ta de tuffa projekten, men lokala nog att bry oss om varje uppdrag. Vi är en del av Sertion-koncernen och befinner oss i en expansiv fas – det betyder att det händer mycket hos oss just nu.
OM TJÄNSTEN
Radiator VVS i Alingsås befinner sig i en expansiv fas och söker därmed fler VVS-montörer. Vi söker dig som vill vara med och bidra till våra omväxlande och utmanande projekt i Alingsås/Göteborg. Är du den vi söker?
Tjänst: VVS-montör Anställningsform: Heltid Placering: Alingsås
DINA ARBETSUPPGIFTER
Installera och underhålla VS-system i byggnader och anläggningar
Utföra felsökning och underhåll av VS-anläggningar
Arbeta både självständigt och i team för att säkerställa högsta kvalitet på utfört arbete.
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av VS-arbete och relevant utbildning med VS-certifikat
Har erfarenhet av service- eller entreprenadarbeten inom VVS
Är lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
Är en kommunikativ lagspelare och kan samarbeta med kollegor och kunder
Har B-körkort
VI ERBJUDER
Trygg anställning i en framtidsbransch med mycket jobb på gång
Omväxlande arbete med varierande uppdrag
Bra lön och förmåner enligt kollektivavtal
Ett lag som ställer upp för varandra
Friskvårdsbidrag
ANSÖKAN
Rekryteringen sker löpande – skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss.
Frågor? Kontakta Ulf Johansson på ulf.johansson@radiatorvvs.se
/ 010-4586678
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918868-2055642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Radiator Vvs Aktiebolag
(org.nr 556027-1065), https://karriar.radiatorvvs.se
Sveagatan 8 (visa karta
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441 32 ALINGSÅS Arbetsplats
Radiator VVS AB Jobbnummer
9967721