Radiator VVS i Sundsvall söker projektledare inom entreprenad
Radiator Vvs Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-06-17
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DET HÄR ÄR VI
Mycket i samhället vilar på sådant vi sällan tänker på. Vatten som ska rinna, värme som ska fungera, rör som håller – år efter år. Radiator VVS ser till att VVS och rörinstallationer på sjukhus, industrier och fastigheter fungerar som de ska, dygnet runt.
Vi är en del av Sertion: en ung och snabbväxande koncern som samlar entreprenörsledande bolag fulla av yrkesstolthet och tempo. Radiator VVS grundades 1924 och har med sig hundra år av branschkunskap, lokala rötter och starka kundrelationer. Med över 500 medarbetare på mer än 30 orter mellan Helsingborg och Umeå kombinerar vi lokalt engagemang med styrkan av att vara en del av något större.
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Vi söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla framtidens installationslösningar i Sundsvall. Vi söker en engagerad och affärsmässig projektledare som vill ta ansvar för att driva våra projekt och kundrelationer framåt. Hos oss får du en central roll där du leder uppdrag från planering till genomförande med fokus på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och kundnöjdhet.
Vi söker dig som trivs med att kombinera struktur och affärsmässighet med ett nära samarbete med kunder, kollegor och samarbetspartners. Oavsett om din bakgrund främst finns inom entreprenadprojekt eller serviceverksamhet har du erfarenhet av att leda människor, följa upp ekonomi och skapa långsiktiga relationer. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och har förmågan att prioritera i en vardag där flera projekt och uppdrag pågår samtidigt.
Mer specifikt innebär uppdraget att:
Driva egna projekt
Ansvara för hela projektprocessen såsom t.ex. tidsplaner, ekonomi, arbetsledning och inköp.
Samarbete med entreprenörer
Utveckla befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter.
DET HÄR ÄR DU
Det här är en roll för dig som kan driva entreprenadprojekt från start till färdigställande. Vi ser att du har erfarenhet inom dessa områden.
Projektledning från tidigt skede till leverans
Budget-, prognos- och resultatansvar
Samverkan med beställare och entreprenörer
Personal- och resursledning
Erfarenhet av kalkyl, inköp och kontraktshantering.
Kunskap inom AB04, ABT06 och AMA.
Erfarenhet av ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA).
Kunna säkerställa att arbete utförs enligt lag, branschstandard och interna riktlinjer
Innehar B-Körkort (krav)
Meriterande: Erfarenhet av arbete med värmepumpar t.ex. offerter, kalkyl dock ej ett krav.
DÄRFÖR RADIATOR VVS
Hos oss får du en roll med riktig substans i en organisation med korta beslutsvägar och högt tempo. Du arbetar nära verksamheten, märker direkt när din insats gör skillnad och har goda möjligheter att växa i takt med att vi gör det. Vi kombinerar ett hundraårigt arv med ett framåtlutat mindset – och trivs med att rekrytera människor som vill vara med och bygga något.
DET HÄR HÄNDER NU
Låter det här som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan – urval sker löpande och tjänsten tillsätts när vi hittar rätt kandidat. Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Lars Åhlander på lars.ahlander@radiatorvvs.se
/ 010-4586692 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7907965-2052901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Radiator Vvs Aktiebolag
(org.nr 556027-1065), https://karriar.radiatorvvs.se
Linköpingsvägen 4 (visa karta
)
857 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Radiator VVS AB Kontakt
Lars Åhlander lars.ahlander@radiatorvvs.se Jobbnummer
9967727