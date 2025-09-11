Undersköterska kväll till AdeoCare i Norrköping
Adeocare AB / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2025-09-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adeocare AB i Norrköping
, Ekerö
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vi vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Vi har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter, roliga kollegor och kompetenta chefer. Vi erbjuder också goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.
Glädje, engagemang, innovation och flexibilitet är våra värdeord som avspeglas i vår vardag - i varje möte med våra kunder och hur vi är mot varandra.
Nu söker vi undersköterskor som vill jobba kvällstid till oss på AdeoCare i Norrköping. Här är vi ca 80 medarbetare, en regionchef, 2 enhetschefer och 2 biträdande enhetschefer som varje dag gör det bästa för våra kunder. Vi sitter i fräscha lokaler på Drottninggatan i centrala Norrköping. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Du går hem till våra kunder och erbjuder stöd i deras vardag. Till dina arbetsuppgifter hör att hjälpa bland annat med:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
Till arbetsuppgifterna hör också att dokumentera enligt lagkraven.
Kvalifikationer och egenskaper:
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har åtminstone ett par års erfarenhet från äldreomsorgen, gärna från hemtjänsten. Du behöver kunna dokumentera på datorn och du har goda kunskaper i svenska.
Du som söker brinner för att ge god service till dina kunder och en av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov. Du gillar att jobba både självständigt och i team och tar gärna egna initiativ.
Vi erbjuder:
AdeoCare har en unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar och du erbjuds utbildning som du kommer att ha nytta av i din fortsatta karriär. Våra engagerade, erfarna och kunniga medarbetare tar hand om dig och erbjuder en fin introduktion.Så ansöker du
Vi gör löpande urval så skicka din ansökan gärna så fort som möjligt. Vi kontrollerar även utdrag ur belastningsregister i samband med anställningsintervjun.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktad och vi verkar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), http://www.adeocare.se/ Arbetsplats
AdeoCare Kontakt
Jessica Välimäki jessica.valimaki@adeocare.se 011-194550 Jobbnummer
9504343