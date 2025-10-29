Undersköterska, jourcentral
Kungälvs jourcentral är en liten och trevlig jourcentral som ligger beläget bredvid Närhälsan Solgärde vårdcentral.
Verksamheten drivs av Närhälsan och är ett samarbete mellan Närhälsans vårdcentraler i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun samt privata vårdcentraler. Vi eftersträvar ett nära samarbete mellan olika vårdenheter för ett så bra resultat som möjligt för den enskilde patienten. Vårt uppdrag är att ge god vård då ordinarie vårdcentraler är stängda. Hos oss söker patienter med både lättare och allvarligare akuta besvär som inte kan vänta till nästkommande dag då vårdcentralerna är öppna. Allt ifrån sår- och brännskador, misstänkta frakturer, allergier, andningsbesvär till olika typer av infektioner.
Våra öppettider är vardagar kl. 17-22, helger och röda dagar kl. 10-16. Arbetet kommer förläggas var 3:e helg.
Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner som ingår i din anställning i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på jourcentralen är varierande där patienten står i fokus, du kommer bland annat sitta i kassan med triagering men även arbeta självständigt i laboratoriet med provtagning och kontroller. Du kommer även att assistera läkare vid sårskador och enklare operationer samt utföra vanligt förekommande undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning.
Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på jourcentralen. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph.
Om dig
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom akutsjukvård, på vårdcentral eller liknande verksamhet.
Du är trygg i ditt arbete som undersköterska.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt vara flexibel.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
