Undersköterska, Intermediärvårdsavdelningen, AnOpIva, Umeå
Region Västerbotten, An op iva Umeå / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-01-08
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kliniken för anestesi, operation och intensivvård finns i Umeå och här bedrivs intensivvård för barn och vuxna, akut och planerad operationssjukvård, anestesi med tillhörande postoperativ vård samt sterilteknisk verksamhet på region- och länsnivå i nära samverkan och i samarbete med övriga kliniker i länet. Kliniken ansvarar också för länets och regionens flygläkarjourverksamhet. I uppdraget ingår att bedriva forskning, utveckling och undervisning.
Det är viktigt för oss att alla känner sig både stimulerade och trygga i sitt jobb. Därför lägger vi mycket fokus på fördjupad inskolning samt mentorskap. Detta erbjuder vi dig:
• Individuellt upplägg av inskolning inklusive regelbundna avstämningar med närmaste chef
• Mentor
• Möjlighet att delta i utbildningsprogram fördjupad inskolning av undersköterskor
• Föreläsningar
• Microutbildningar
• Vetenskapsseminarium
• Yrkesspecifika träffar med kollegor
• Teamarbete
• Individuell schemaläggning i arbetstidsmodell
IMA - Intermediärvårdsavdelningen erbjuder ett varierande, spännande och utvecklande arbete där vård för patienter med sviktande organfunktion ges på en nivå som är svår att åstadkomma på en reguljär vårdavdelning då organstödjande behandling kan behövas eller behövs.
På avdelningen finns en tätare personalnärvaro och tillgång till viss medicinteknisk utrustning som inte är standard på vårdavdelning. Avdelningen har öppet 24/7, årets alla dagar. Patienter tas emot från vårdavdelningar eller akutmottagningen.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid har du hos oss möjlighet att ingå i en arbetstidsmodell som möjliggör mer tid för återhämtning samt att du är delaktig i planeringen av arbetspassen.
Vill du ha ett utmanande arbete som verkligen spelar roll? Välkommen till oss!
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Under inskolningen får du utbildning tillsammans med dina nya kollegor i både medicinsk teknik och arbetssätt. På avdelningen finns det en samordningssköterska 7 dagar i veckan. Då vi här vårdar patienter av alla kategorier, förutom thoraxopererade och barn, utvecklas vår kunskap till en unik och bred kunskapsbas. Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor, sjukgymnast, kurator och läkare som tillsammans utgör ett team runt patienten och anhöriga.
Eftersom Norrlands universitetssjukhus är ett utbildningssjukhus kan även handledning av studenter ingå. Handledningen av studenter ger oss möjlighet att själva hålla oss uppdaterade då det gäller rutiner och behandlingar av våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033. Vi söker dig som har några års erfarenhet från arbete som undersköterska, meriterande är erfarenhet av arbete inom intensivvård eller annan sjukvård.
Du har förmågan att prioritera, är noggrann och ansvarstagande. Du har samarbetsförmåga och ser vinster av att arbeta i team samtidigt som du besitter förmågan att arbeta självständigt. Du medverkar också aktivt till en god arbetsmiljö.
För dig som redan har en anställning inom Region Västerbotten kan det finnas möjlighet till rotationstjänstgöring.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
