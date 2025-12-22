Undersköterska inom demensvård - Ljungberga
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2025-12-22
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby Kommun, Socialförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Ljungberga är ett särskilt boende i området Kungshögen. Ljungberga har flera avdelningar fördelat på särskilt boende, korttidsboende- och växelboende samt en Mötesplats där det erbjuds olika aktiviteter och social samvaro.
Schemat innehåller dag- och kvällstid samt helg.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Ljungberga ansvarar du för en personcentrerad omvårdnad för den enskilde så att den enskildes förmågor och självständighet bevaras. Förutom sedvanliga omvårdnadsuppgifter ingår även ansvar kring läkemedelshantering, kontakt med närstående, meningsfulla aktiviteter samt utförande av vardags- och rehabiliterande insatser för att den enskilde ska kunna bibehålla och/eller förbättra sin aktivitets- och funktionsförmåga.Kvalifikationer
Undersköterska, gärna med en bred kompetens inom demens alternativt psykiatri.
Önskvärt att sökande har stor erfarenhet inom äldreomsorg och har en hög flexibilitet samt bred delegeringsgrund.
Vi söker dig som har ett genuint intresse att arbeta med människor med fokus kring ett salutogent förhållningssätt samt fokus på ett vardags-och rehabiliterande förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, arbetsglädje, teamarbete, samarbetsförmåga med kollegor och övriga professioner. Där alla gör sitt bästa för helheten, för den enskilda. Arbetet ställer höga krav på eget ansvar och initiativförmåga. Krav på god dokumentation. Vid lägger stor vikt vid praktisk kunskap kring lågaffektivt bemötande.
Körkort.
Datorvana.
Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef Ljungberga
Frida Salomonsson frida.salomonsson@ljungby.se 072-1628238 Jobbnummer
9660763