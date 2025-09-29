Undersköterska Infektion/IMA, Umeå
2025-09-29
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Infektionskliniken är en läns- och regionklinik med bred verksamhet och med status Universitetssjukvårdsenhet. Kliniken har en vårdavdelning med 19 vårdplatser och en mottagning för akut och planerad verksamhet.
På Infektion vårdas patienter med infektioner från topp till tå och som utreds eller behandlas för ex. sepsis, pneumoni, tuberkulos och Covid-19. Infektionsavdelningen erbjuder ett varierande, spännande och utvecklande arbete i ett trevligt arbetslag där tempot går upp och ner. Här får du lära dig det mest aktuella inom avancerad infektionssjukvård och du får en omfattande omvårdnadskunskap och erfarenhet. Det här är en ny typ av tjänst, rotationstjänst, där Infektionsavdelningen är din "hemavdelning".
Intermediärvårdsavdelningen erbjuder ett varierande, spännande och utvecklande arbete där vård för patienter med sviktande organfunktion ges på en nivå som är svår att åstadkomma på en reguljär vårdavdelning då organstödjande behandling kan behövas. På avdelningen finns en tätare personalnärvaro och tillgång till viss medicinteknisk utrustning som inte är standard på vårdavdelning. Patienter tas emot från vårdavdelningar eller direkt från akutmottagningen.
På båda arbetsplatserna arbetar vi i team mellan olika yrkeskategorier, på så sätt får vi en förståelse för varandras betydelse. Vi har sett att det ger en större medvetenhet och bredare kunskap.
Vi söker nu undersköterskor till infektionsavdelningen där du kommer att rotera mellan IMA och infektionsavdelningen! Detta koncept kommer garanterat att ge dig en varierad arbetsvardag och unik erfarenhet att fylla din ryggsäck med.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
På Infektions vårdavdelning är ingen dag den andra lik. Du jobbar nära patienten i den dagliga omvårdnaden tillsammans med dina kollegor för att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Allmän omvårdnad, provtagning, kontroller, dokumentation samt vissa arbetsuppgifter gällande städ, kök och förråd mm kan även komma att ingå i din roll.
IMA är en helt ny avdelning som öppnats i september 2025. Under inskolningen får du utbildning tillsammans med dina nya kollegor i både medicinsk teknik och arbetssätt. Eftersom det är mycket nytt kan arbetssätt behöva ändras under tidens gång. På avdelningen finns det en samordningssköterska 7 dagar i veckan. På IMA vårdas patienter av alla kategorier, förutom thoraxopererade och barn, därför blir kunskapen bred.
Du erbjuds individuellt anpassad inskolning, om minst 4 veckor på vardera avdelningar.
För att underlätta balansen mellan arbete och fritid har du hos oss möjlighet att ingå i en arbetstidsmodell (arbetstidsmodell 1).Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
Du har förmågan att prioritera, är noggrann och ansvarstagande. Du har samarbetsförmåga och ser vinster av att arbeta i team samtidigt som du besitter förmågan att arbeta självständigt. Du medverkar också aktivt till en god arbetsmiljö. Erfarenhet från arbete vid intensiv-eller akutvårdsavdelning är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Är du undersköterska och intresserad av att bli en del av detta? Då är du välkommen med din ansökan.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
