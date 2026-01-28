Undersköterska för vikariatsanställning till 4A
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På psykiatriavdelning 4A bedrivs heldygnsvård för patienter över 18 år. Avdelningen består av elva vårdplatser och har flera olika behandlingsuppdrag med fokus på beroende och psykiatrisk samsjuklighet. Patienterna kommer till avdelningen via akutmottagningen för vuxenpsykiatri eller planerat via de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. På psykiatriavdelning 4A arbetar läkare, sjuksköterskor, skötare, klinisk farmaceut och kurator. För att säkerställa att patienterna får en god omvårdnad, samarbetar och konsulterar vi övrig psykiatrisk specialistkompetens utifrån patienternas individuella behov.
Verksamheten tillhör sektionen för beroende- och neuropsykiatri, en sektion i framkant. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och lägger stor vikt på vårdutveckling och forskning. All personal har tillgång till handledning och vi arbetar aktivt med att förbättra personalens arbetsmiljö. Vi har ett målinriktat förbättringsarbete av patientvården och är måna om att närstående blir delaktiga. Personalen på 4A är öppen, positiv, trygg och kompetent vilket gör det lätt att komma som ny personal till avdelningen.
Ditt uppdrag
Som undersköterska vid psykiatrins heldygnsvård har du en viktig roll i teamet som arbetar med patientens återhämtning. I samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier medverkar du vid bedömning och planerar den enskilde patientens behov av stöd, vård och behandling. Du arbetar nära patienten och samarbetar med psykiatriska öppenvården, andra vårdgivare/samhällsinstanser samt med närstående. I dina arbetsuppgifter, förutom sedvanliga uppgifter för en undersköterska, dvs omvårdnadsuppgifter där även vårdplanering för de patienter som du blir kontaktperson för ingår, ingår även att ta prover, EKG, blodtryck och puls.
Att handleda studenter och nya medarbetare är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Viktigt är att du har ett genuint intresse av att arbeta med människor med psykiatrisk problematik och att du vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-28Kvalifikationer
Det är ett krav att du har examen som undersköterska alternativt examen som skötare från en undersköterske-/skötarutbildning som vi bedömer som relevant.
Du har genuint intresse för psykiatrisk vård. Som person ser vi gärna att du är positiv, driven, engagerad, flexibel och lösningsinriktad med förmåga att prioritera bland varierande arbetsuppgifter i en föränderlig tillvaro, har en öppen människosyn och gillar utmaningar. Vi förutsätter också att du har god serviceanda mot såväl patienter som medarbetare och externa aktörer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk heldygnsvård likväl som erfarenhet av beroendevård är inget krav men är högt meriterande.
Vi erbjuder
Vikariat anställning på heltid from 2026-02-23 tom 2027-02-28. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Du kan komma att bli schemalagd dag och kväll med tjänstgöring vissa helger. Inför anställning tas utdrag från misstanke- och belastningsregister. Provanställning under sex månader kan komma att tillämpas.
Vill du veta mer?
Avdelningschef - Adrian Pourakbar
070-611 53 68, adrian.pourakbar@akademiska.se
Facklig företrädare nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
