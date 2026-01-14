Undersköterska demensinriktning Zakrisdal
Karlstads kommun / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2026-01-14
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Beskrivning
Vi söker nu engagerad medarbetare till vårdboendet på Zakrisdal.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull och utvecklande miljö där vi tillsammans skapar förutsättningar för att våra boende ska uppnå ökad livskvalitet!
Anställningsform: Vi söker en medarbetare för tillsvidareanställning.
Om Zakrisdal: Zakrisdals vårdboende ligger i stadsdelen Zakrisdal och består av tre avdelningar. Varje avdelningar består av 16 lägenheter och alla ligger i markplan med fina miljöer runtomkring. Hela boendet är anpassat för personer med demenssjukdom. Här arbetar vi aktivt för att du ska få ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Läs kathinka.julin@karlstad.se
|79f96dc375d8430b6f1c08de52863d98|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|639038933685258151|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=srjeRoZszE0dipT8n/A9ic7LMREQscRn5uG7tV0MTJc=&reserved=0om' rel='nofollow'>https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://karlstad.se/omsorg-och-stod/aldre/boende-for-aldre/jamfor-aldreboenden/zakrisdal-vardboende&data=05|02|kathinka.julin@karlstad.se
|79f96dc375d8430b6f1c08de52863d98|fa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66|0|0|639038933685258151|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=srjeRoZszE0dipT8n/A9ic7LMREQscRn5uG7tV0MTJc=&reserved=0om du vill veta mer.
Arbetstid: Dag- och kvällstid under vardagar och varannan helg. Vi arbetar tillsammans i ett team och har personal på plats dygnet runt, och där vi arbetar aktivt för att skapa en stöttande och lärande arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
På boendet bor främst äldre personer med demenssjukdomar men det finns även en blandning av olika diagnoser och behov. Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Som undersköterska spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop för att erbjuda ett helhetsstöd till omsorgstagarna.
Tillsammans med omsorgstagaren utformar vi individuella insatser som stärker självständighet och delaktighet. Arbetet innebär olika sysslor, så som personlig omvårdnad, städ, tvätt, förberedelse av måltider och att motivera till social gemenskap och aktiviteter. Du kommer att arbeta aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Vi arbetar med kvalitetsregistren BPSD och Senior Alert samt dokumenterar det vi gör i verksamhetssystemet Treserva. Du utför också delegerade arbetsuppgifter som bland annat läkemedelshantering. Kvalifikationer
Du som söker dig till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även en talang för att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar och löser olika situationer på ett bra sätt.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och är lyhörd för andras behov.
• är flexibel och öppen för förändringar, vilket bidrar till ständiga förbättringar hos oss.
Vi ser att du är utbildad undersköterska har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och personer med demensdiagnos. Det är meriterande om du har erfarenhet från systemet Treserva och metoderna BPSD och Senior Alert som vi jobbar med.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Utifrån uppdraget har du ett genuint intresse för människor, stor känsla för god omsorg och den enskildes integritet samt ett gott bemötande. Du ser möjligheter snarare än hinder och vi ser gärna att du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du möjlighet att vara delaktig i att skapa en arbetsplats som vi alla kan vara stolta över. Du får introduktion och stöd för att känna dig trygg i din roll, samtidigt som du blir en del av en arbetsmiljö där samarbete, öppenhet och gemenskap värdesätts.
Vi erbjuder även möjligheten att arbeta med nya arbetssätt och smart teknik som förenklar vardagen både för omsorgstagare och personal. Dina kunskaper utvecklas kontinuerligt genom kompetenshöjande insatser och fortbildning, så att du kan växa både professionellt och personligt.
Utöver det bjuder vi på en rad fina förmåner utanför jobbet. Du kan bland annat hyra stuga i Sälen eller på vår semesteranläggning på västkusten, samt ta del av bruttolöneavdrag för personalbil eller personalcykel. Läs mer om våra förmåner https://karlstad.se/jobba-hos-oss/karlstads-kommun-som-arbetsgivare/formaner
Inför anställning önskar vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/").
Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Om du blir kallad till en intervju behöver du även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vårdboende, Zakrisdal Kontakt
Kathinka Julin 054-5406149 Jobbnummer
9682977