Undersköterska/Boendeassistent Odvalds
2026-01-12
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Odvalds
Vi är glada att meddela att vi nu öppnar ett nytt särskilt boende i Klintehamn och söker engagerade undersköterskor och boendeassistenter som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Hos oss får du möjlighet att bidra till att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra äldre, i en miljö där kvalitet och omtanke står i centrum.
Arbetsplatsen erbjuder moderna, ljusa och välplanerade lokaler utrustade med den senaste tekniken för att underlätta arbetet och höja livskvaliteten för våra boende.
Odvalds särskilda boende ligger vackert beläget nära både skog, hav och samhälle. Här finns avdelningar för såväl somatisk vård som demensvård, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsmiljö.
Vi söker nu två nya medarbetare till i första hand vår avdelning för demens.
I rollen ingår sedvanliga omvårdnadsuppgifter såsom personlig omvårdnad, hushållsbestyr, medicinering och andra delegerade HSL-insatser. Du är även med och bidrar till en aktiv och social tillvaro genom ledsagning och aktiviteter. Även palliativ vård är en naturlig och viktig del av vårt arbete, där vi med omtanke och professionalism ger stöd både till den enskilde och till anhöriga.
Vi arbetar utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC), vilket innebär att vi alltid utgår från varje persons unika förutsättningar, behov och önskemål. I tjänsten ingår också kontaktmannaskap, där du ansvarar för att upprätta och följa upp genomförandeplaner, dokumentera, ha kontakt med anhöriga samt hantera viss administration.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetschef, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal - tillsammans skapar vi god vård och omsorg med individen i fokus.
Arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska. För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Som boendeassistent så har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde. Vi ser gärna att du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare samt har erfarenhet av demensvård.
Som person är du trygg och stabil, både i dig själv och i din yrkesroll. Du har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, men också att samarbeta och bygga goda relationer med kollegor, omsorgstagare och anhöriga. Din flexibilitet gör att du ser förändringar och utmaningar som något utvecklande, och du behåller ditt lugn även i pressade situationer. Med gott omdöme, mognad och initiativförmåga bidrar du till ett professionellt och varmt bemötande.
Då både dokumentation och kommunikation sker på svenska är det viktigt att du behärskar språket väl i både tal och skrift.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Kontakta oss gärna om du har frågor. Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
