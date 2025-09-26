Undersköterska/Boendeassistent Fältgatan 75 och 77
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2025-09-26
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fältgatan
I hjärtat av Visby hittar du våra verksamheter: särskilt boende på Fältgatan 77 och demensboende på Fältgatan 75.
Här arbetar undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor i nära samarbete, med målet att ge våra äldre trygghet, stöd och omsorg - dygnet runt. En gång i veckan finns även läkare på plats.
Fältgatan 77 har 27 lägenheter fördelade på tre våningsplan, varav en avdelning är särskilt anpassad för personer med demenssjukdom. Fältgatan 75 är ett demensboende med tre våningsplan och åtta platser på varje plan.
Hos oss står den boende alltid i centrum. Tillsammans tar vi fram individuella genomförandeplaner utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för ett meningsfullt och värdigt liv för varje individ. Tillsammans delar vi en trivsam trädgård med paviljong, damm och promenadstigar. Här finns också en rymlig uteplats där både boende och personal kan njuta av samvaro och frisk luft.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad i andra människors liv. Här får du kompetenta kollegor samt tillgång till kompetensutveckling och friskvård.
Just nu söker vi en undersköterska/boendeassistent till Fältgatan 77 och en undersköterska/boendeassistent som arbetar som löpare mellan Fältgatan 75 och 77.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent arbetar du tillsammans med kollegor för att motivera och stödja de äldre i att behålla vanor och rutiner genom ett rehabiliterande förhållningssätt. Du utför omvårdnadsuppgifter som personlig omvårdnad, medicinering, delegerade HSL-insatser, hushållsbestyr, ledsagning och aktiviteter utifrån behov och önskemål.
I rollen ingår kontaktmannaskap, vilket innebär ansvar för genomförandeplaner, dokumentation av SOL/HSL-insatser samt kontakt med anhöriga.
Inom särskilt boende arbetar vi med intern rörlighet, vilket innebär att du vid behov även tjänstgör på andra avdelningar och enheter. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska. För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Som boendeassistent så har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde. Vi ser gärna att du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Som person känner du dig trygg både i dig själv och i din yrkesroll. Du behåller ditt lugn även när tempot är högt och möter situationer med omtanke och professionalism. Med ditt goda omdöme och din sociala förmåga bygger du förtroendefulla relationer som skapar ett fint samarbete med boende, kollegor och anhöriga.
Du har lätt för att anpassa dig efter olika individers behov, du är flexibel och ser variationen i vardagen som både spännande och utvecklande. Med din initiativförmåga och självständighet tar du ansvar för ditt arbete, samtidigt som du trivs med att samarbeta i team. Det är viktigt att du är trygg med det svenska språket, både i tal och skrift, eftersom all kommunikationen och dokumentationen sker på svenska.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Samtliga kandidater som kallas till intervju ska kunna styrka sitt medborgarskap genom exempelvis pass eller personbevis, https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis
Om du inte är svensk medborgare ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige.
Välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Fältgatan 75 och Fältgatan 77 Kontakt
Margita Lovén, rekryterare 0498-203575 Jobbnummer
9527542