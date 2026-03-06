Undersköterska avd 54, Infektionssjukvård Falun
Region Dalarna / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-03-06
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Avdelning 54 har 27 vårdplatser, enbart isoleringsrum. Vi vårdar patienter med behov av god omvårdnad och medicinskt omhändertagande. De har varierande infektionssjukdomar som till exempel pneumoni, UVI, sepsis, endocardit, tuberkulos, multiresistenta bakterier, hud- och mjukdelsinfektioner, covid-19 med mera, ofta med akuta tillstånd vilket ger dig en bred kompetens och erfarenhet.
Undersköterska avd 54, Infektionssjukvård FalunPubliceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i team med undersköterska och sjuksköterska. Du utför avancerad omvårdnad samt medicintekniska moment som är både roligt och utvecklande. För att arbeta och trivas hos oss är god samarbetsförmåga, initiativrikedom och ett flexibelt förhållningssätt en förutsättning. Det är viktigt att du med din personlighet bidrar till vårt positiva arbetsklimat. På infektionskliniken arbetar vi alla, oavsett yrkestillhörighet, tillsammans för att vår arbetsmiljö ska vara god. Det är viktigt att du är positivt inställd till utveckling och självklart deltar i förbättring och utveckling av verksamhetens rutiner. Vi tillämpar individuell schemaplanering vilket ger dig möjlighet att lättare styra arbetstiderna. Vill du arbeta med ett positivt gäng där vi arbetar tillsammans över yrkesgränserna är du välkommen till oss!
Övrig informationKvalifikationer
Du har en professionell inställning till din yrkesroll, vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Flexibilitet är en viktig egenskap då situationer snabbt kan förändras, från omvårdnad i lugnare skede till akuta händelser.
Vi söker dig som:
är undersköterska och har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
har erfarenhet av infektionssjukvård samt äldreomsorg.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:265". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Anna-Karin Meissner 023-492652 Jobbnummer
9781420