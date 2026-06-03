Undersköterska

Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning / Undersköterskejobb / Östersund
2026-06-03


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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.

Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.

Ortopedavdelningen är indelad i akut, elektiv och geriatrisk sektion. Inom sektionerna arbetar vi i teamkonstellationer som är tvärfunktionella. Du kommer arbeta med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Kopplat till avdelningen finns även apotekare, bemanningsassistenter och sjuksköterskor med ledningsuppdrag sk ledningssjuksköterskor.

Vi bedriver löpande förbättringsarbete och gör dagliga riskbedömningar av både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Detta sker bland annat genom arbete med gröna korset.

Akutsektionen har 14 vårdplatser, fördelat på två team, här vårdas patienter med akuta ortopediska skador,ortopediska sjukdomstillstånd, postoperativa vårdbehov samt cancerrelaterade ortopediska tillstånd

Geriatrisksektionen har 12 vårdplatser, fördelat på två team, här vårdas äldre och multisjuka patienter med ortopediska skador.

Elektivsektion har 8 vårdplatser, här vårdas patienter med planerade operationer såsom höft-/knäplastiker, rygg-, axel- och fotoperationer

6 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-03

Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss spelar du en central roll i patientens omvårdnad och återhämtning. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Grundläggande och avancerad omvårdnad av ortopediska patienter

Mobilisering och stöd i rehabilitering i samarbete med fysioterapeut

Kontroll av vitala parametrar såsom puls, blodtryck, saturation andningsfrekvens och temperatur

Blodprovstagning och andra praktiska moment inom basal vård

Dokumentation i journalsystem enligt gällande riktlinjer

Förberedelse och omhändertagande av patienter före och efter operation

Teamarbete och kommunikation med övriga professioner för att säkerställa trygg och säkert vård

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som trivs i en miljö där struktur, noggrannhet och god kommunikation är avgörande. Du har ett genuint intresse för ortopedi och patientnära arbete, och du uppskattar att arbeta i team där alla bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.

I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.

Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.

Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Vi arbetar dag, kväll och natt

Lön: Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C329194".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jämtland Härjedalen (org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta)
831 83  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Ortopedavdelning

Kontakt
Enhetschef
Luan Alija
luan.alija@regionjh.se
0733346632

Jobbnummer
9944001

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