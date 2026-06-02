Undersköterska
Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete i en verksamhet som präglas av samarbete och utveckling? Nu söker vi en undersköterska till en delad tjänst mellan våra barnmorskemottagningar i Ale och Frölunda Torg. Här får du möjlighet att arbeta i två välfungerande verksamheter med engagerade kollegor, stark teamkänsla och ett gemensamt fokus på kvalitet, inkludering och patientens bästa!Publiceringsdatum2026-06-02Om företaget
Både Ale barnmorskemottagning Frölunda Torgs barnmorskemottagning tillhör område M4 som omfattar barnmorskemottagningarna i Göteborg med kranskommuner.
Barnmorskemottagningen i Ale finns i Älvängen och är samlokaliserade med Närhälsans BVC, ungdomsmottagningen i Ale och Älvängens familjecentral. Vi samarbetar även med familjecentralen i Nödinge. Hos oss arbetar fyra barnmorskor och en undersköterska.
Frölunda Torg barnmorskemottagningen har ett nära samarbete med Familjecentralen Frölunda/Trädet och Opaltorgets Familjecentral. På mottagningen är vi en arbetsgrupp som månar om god gemenskap och kollegialt samarbete för att stärka samt stötta varandra. Hos oss arbetar tolv barnmorskor och två undersköterskor.
Alla våra barnmorskemottagningar är HBTQ-diplomerade och vi arbetar kvalitetssäkrat enligt ISO.
Om arbetet
Som undersköterska arbetar du omväxlande med arbetsuppgifter som provtagning, assistera barnmorskor vid undersökningar, beställning av material och instrumentvård samt vissa administrativa uppgifter. Du arbetar både självständigt och i ett nära samarbete med barnmorskorna.
Om dig
Vi söker dig som har en dokumenterad utbildning som undersköterska och har erfarenhet av provtagning. Har du även erfarenhet från arbete på mottagning ses det som meriterande.
Som person är du strukturerad, flexibel samt har en god social förmåga. Du vill bidra till en tydlig och öppen kommunikation i arbetsgruppen och är engagerad i teamets utveckling. Eftersom arbetet till stor del är självständigt, med egna ansvarsområden, behöver du kunna planera och organisera ditt arbete på ett bra sätt samt ta egna initiativ. Du har dessutom ett professionellt och respektfullt förhållningssätt i mötet med patienter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Tjänsten är uppdelad till 60% i Ale och 40% på Frölunda Torg.
Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden och intervjuer planeras genomföras 24/6 och 25/6.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddadyrkestitel/
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
446 37 ÄLVÄNGEN Arbetsplats
Regionhälsan, Ale och Frölunda Torg Barnmorskemottagning Kontakt
Enhetschef, Ale
Linda Carlsson 072-2082629 Jobbnummer
9943449