Stödsamordnare - Bostad först
Nu kör Piteå kommun i gång Bostad först på riktigt – och vi vill ha med dig från start!
Som Stödsamordnare blir du en nyckelperson i att ge människor med hemlöshet och komplexa livssituationer en stabil bostad och ett hållbart stöd. Du får chansen att vara med och utveckla arbetssätt, bygga långsiktiga relationer och se tydliga resultat av det du gör, både för individen och för Piteå som samhälle.
Här får du vara med och bygga upp Bostad först från grunden – lite som att kliva på ett tåg precis när det börjar rulla, fast med mer lagkänsla och färre förseningar. Du blir en del av ett engagerat och prestigelöst team där vi hjälper varandra, delar kunskap och vågar testa nya sätt att jobba. Det är helt okej att säga "det här vet jag inte än", så länge du är nyfiken på att ta reda på svaret. Gillar du när hjärta, struktur och samhällsutveckling möts, så kommer du trivas här.
Välkommen med din ansökan!
- Läs mer om Bostad först här
Arbetsuppgifter
I rollen som Stödsamordnare inom Bostad först stöttar du personer som levt i hemlöshet att etablera sig i ett eget boende och få ordning på vardagen. Du är den trygga och lyhörda personen som håller ihop insatserna runt individen, utan att ta över deras liv. Arbetet är både praktiskt och relationsnära, samtidigt som du har fokus på rättssäkerhet, kvalitet och struktur.
Du kommer att:
Ha ett samordnande ansvar kring individens stödinsatser och vara deras fasta kontaktperson.
Göra kartläggningar och behovsbedömningar samt ta fram genomförandeplaner tillsammans med brukare och deras nätverk.
Följa upp boendesituationen, stötta i kontakt med hyresvärdar och andra viktiga aktörer i vardagen.
Samverka nära med socialtjänst, vård, psykiatri, beroendevård, föreningsliv och andra samarbetspartners.
Dokumentera strukturerat i våra system och bidra med underlag till uppföljning, statistik och utvecklingsarbete.
Delta aktivt i teammöten, metodutveckling och uppstarten av Bostad först-verksamheten i Piteå.
Kvalifikationer
Vi söker dig som vill kombinera hjärta, hjärna och en gnutta humor i vardagen. Du gillar att bygga förtroende, kan stå stadigt när det blåser runt omkring och trivs när du får jobba både självständigt och tätt ihop med andra. Du är nyfiken, lösningsinriktad och har inga problem med att ibland tänka lite utanför boxen – så länge det är rättssäkert och med individens bästa i fokus.
Du har relevant utbildning med inriktning inom socialt arbete eller psykiatri.
Du har minst 2 års erfarenhet av arbete med personer som lever med hemlöshet, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.
Det är meriterande om du har utbildning inom case management, MI, ESL eller liknande strukturerat arbetssätt.
Du är trygg i samverkan med offentliga verksamheter och van vid myndighetskontakter.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och är bekväm med dokumentation.
Du har god digital vana och trivs i en vardag där saker kan ändras snabbt och där prioritering är en del av jobbet.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-19.
Ansök via Piteå kommuns digitala ansökningssystem där du laddar upp ditt CV och gärna ett kort personligt brev om varför du är nyfiken på rollen som Stödsamordnare inom Bostad först och vad du tror att du kan bidra med i uppstarten. Bifoga gärna relevanta intyg eller betyg om du har dem tillgängliga. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid både kompetens och potential.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Vi är en del av välfärden i offentlig sektor och jobbar för social hållbarhet och ett tryggt, mänskligt Piteå. Här samarbetar vi tätt med invånare, föreningsliv, näringsliv och andra aktörer för att skapa lösningar som fungerar i vardagen – inte bara på papper.
På arbetsplatsen jobbar vi aktivitetsbaserat med flexibla arbetssätt och viss möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter. Kulturen präglas av tillit, värme och respekt – både för kollegor och brukare – och vi lägger stor vikt vid mångfald, inkludering och en trygg arbetsmiljö. Du får möjlighet till kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och att växa i din roll i takt med att Bostad först utvecklas. Hos oss kombinerar du samhällsnytta med en vardag där det är okej att både skratta och tänka stort.
Vi erbjuder en arbetsplats där trygghet, utveckling och samhällsengagemang går hand i hand. Du kliver in i en organisation som satsar på hållbar samhällsutveckling, likabehandling och en stimulerande arbets- och lärmiljö. Här finns utrymme för dina idéer, din erfarenhet och din vilja att göra skillnad för människor i utsatta situationer.
Flexibla arbetsformer, inklusive möjlighet till distansarbete och flextid när verksamheten tillåter.
Friskvårdssatsningar som friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme för att du ska må bra även efter arbetsdagen.
Semester enligt gällande avtal med möjlighet till semesterväxling.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och olika utbildningar under anställningen.
Stöd vid eventuell flytt och etablering i Piteå kommun eller regionen samt anställning enligt offentlig sektors riktlinjer.
Läs mer
- Stöd, vård och omsorg för piteborna
- Jobba i Piteå kommun
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå – för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå
