Specialistläkare i Endokrinologi till Södersjukhuset
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vid Endokrinsektionen på Södersjukhuset i Stockholm utreds och behandlas patienter med ett brett spektrum av endokrina diagnoser. Vi har en av landets största diabetesmottagningar. Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling och forskning.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill kombinera endokrin öppenvård med tjänstgöring i slutenvård. Inom vår endokrina öppenvård utreds och behandlas patienter med ett brett spektrum av endokrina diagnoser och osteoporos. Vår stora diabetesmottagning har ett tätt samarbete med specialistmödravård och sårcentrum. Du kommer att alternera mellan mottagning och slutenvård. Vår slutenvårdsavdelning har för närvarande 12 vårdplatser för patienter med akuta endokrina tillstånd.
Vi är ett starkt team som kombinerar det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Endokrinsektionen har härtill en stark akademisk förankring med två professorer, en lektor och kliniska doktorander.
Endokrinsektionen ingår i Verksamhetsområde Internmedicin som har en framträdande position inom den kliniska undervisningen och den patientnära forskningen vid Södersjukhuset. Vårt lokala FoUU-råd har ett nära samarbete med Karolinska Institutet vid Södersjukhuset för att säkerställa klinisk forskning av hög kvalitet. Vi bedriver en högkvalitativ utbildning för läkarstuderande och rankas som en av Sveriges bästa utbildningsplatser på medicinterminen. I tjänsten ingår handledning av läkarstudenter. Du kommer delta i jourlinjer på Internmedicin.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid egenskaper som:
Flexibilitet och god förmåga att arbeta i team
Kommunikativ förmåga
Intresse för undervisning och handledning Kompetenser
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom Endokrinologi och diabetologi, samt Internmedicin
Meriterande
Erfarenhet av förbättringsarbete
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynSå ansöker du
Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Södersjukhuset.
För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:
Korrekt ifylld meritförteckning. Meritförteckningen finns att tillgå och fyllas i när du ansöker till tjänsten och besvarar urvalsfrågor kopplat till densamma
CV
Examensbevis
Legitimationsbevis läkare
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset , Internmedicin, Endokrinsektionen Kontakt
Läkarföreningen Läkarföreningen saco.sodersjukhuset@regionstockholm.se Jobbnummer
9943441