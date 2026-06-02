Digital Workflows Developer - ServiceNow
2026-06-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I den här rollen som utvecklare inom digitala arbetsflöden kommer du, i nära samarbete med verksamheten, bygga lösningar som genom digitalisering och automatisering skapar värde för Saab.
Vi arbetar idag primärt med ServiceNow för våra digitala arbetsflöden, men våra lösningsteam är teknikmässigt breda, så möjligheten finns, beroende på bakgrund, kompetens och intresse, att även arbeta med närliggande tekniska områden.
Vad du kommer att göra:
Designa och utveckla digitala arbetsflöden i ServiceNow Studio och ServiceNow App Engine
Vidareutveckla och optimera existerande digitala arbetsflöden
Analysera och omvandla affärskrav till tekniska lösningar tillsammans med business analysts, arkitekter och andra utvecklare
Delta i workshops och samtal med verksamhet/kund
Ge tekniskt stöd och lösningsförslag till interna stakeholders
Vi söker dig som vill förstå hur saker hänger ihop och drivs av att skapa värde för verksamheten genom att digitalisera och automatisera arbetsflöden och processer. Som person är du lyhörd, kommunikativ och trygg i såväl individuellt arbete som tvärfunktionella team med agilt arbetssätt. Arbetet ställer krav på att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och att du gärna initierar och driver nya idéer och förbättringsförslag. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan växla mellan detaljfokus och ett brett helhetsperspektiv.
Vi uppmuntrar ett kontinuerligt lärande och förväntar oss att du delar med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du är flexibel och trivs i ett sammanhang som förändras och utvecklas i takt med mognadsgraden inom företaget.
Vi tror att du har:
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Gedigen erfarenhet av applikationsutveckling i ServiceNow
Goda kunskaper i JavaScript
Erfarenhet av att utveckla och automatisera arbetsflöden och processer i ServiceNow
Bred erfarenhet av integrationer
Erfarenhet av workshops och nära samarbete med verksamhet/kund
Vana av förvaltning, felsökning och incidenthantering
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av on-prem/self-hosted-miljöer
Genomfört uppgraderingar eller större implementationer av ServiceNow-moduler
Certifieringar som till exempel Certified System Administrator (CSA), Certified Application Developer (CAD) eller Certified Implementation Specialist (CIS)
Erfarenhet av arbete med Camunda, DocuSign, Blue Prism, Otera eller andra produkter som används vid automatisering av flöden
Placeringsort är flexibel mellan Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
