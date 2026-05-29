Undersköterska
2026-05-29
Det hanteras årligen cirka 265 000 händelser i Västra Götalandsregionen för regionens cirka 1,7 miljoner invånare. Vårt uppdrag är att se till att patienten får rätt vård på rätt vårdnivå med rätt resurs i rätt tid - till exempel genom ambulans, ambulanshelikopter, liggande sjuktransport eller hänvisning till sittande sjukresa. Vårt uppdrag innebära att bedriva koordinering av ambulanser, helikopter, liggande sjuktransport, triagera och tilldela ändamålsenliga prehospitala resurser.
På Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) arbetar vi med att skapa trygghet och snabb hjälp när det verkligen behövs. Vi är en viktig del av Västra Götalandsregionens alarmeringssjukvård och har ett nära samarbete med både ambulanssjukvården och andra vårdaktörer. Vårt uppdrag är att bedöma, prioritera och koordinera insatser, ofta under tidspress, och vi gör det med hjälp av moderna digitala verktyg, stort engagemang och ett starkt teamarbete. Hos oss får du vara med och göra verklig skillnad för människor varje dag.
Vi är ett sammansvetsat gäng med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Vi värdesätter både professionalism och omtanke. Hos oss får du en arbetsplats där du utvecklas, blir lyssnad på och får bidra till samhällsviktig verksamhet. Vår verksamhet bedrivs och utgår ifrån Gamlestan i Göteborg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har en annan likvärdig utbildning som vi bedömer som relevant. Du ska även ha minst tre års erfarenhet av kliniskt arbete inom vården eller från arbete på larmcentral.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av resurskoordinering, gärna med stöd av digitala verktyg. Prehospital bakgrund och god geografisk kännedom, särskilt i Västra Götaland, är en fördel. Du bör vara van vid att arbeta i Officepaketet och andra digitala system. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska. Det ses som meriterande om du behärskar fler språk. Eftersom rollen innebär arbete i en avancerad teknisk miljö behöver du vara trygg i att använda IT- och telefonisystem. Erfarenhet av plattformar som CoordCom, Alitis, SAFE eller liknande är ett stort plus.
Som person söker vi dig som har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt och som kan behålla både lugn och fokus även i stressade situationer. Du har en god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och kommunicerar på ett tydligt och strukturerat sätt. Dessutom har du en god organisatorisk förmåga och arbetar på ett ordnat och effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som vill vara med och göra skillnad varje dag och som vill bli en del av vårt härliga team!Anställningsvillkor
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
En förutsättning för anställning hos oss är att du är svensk medborgare och du kommer att få genomgå ett säkerhetssamtal, då tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Som en del av urvalsprocessen använder vi oss av tester vid anställning, vilka syftar till att utmana dina förmågor att hantera arbetet på bästa sätt utifrån områdena medicin, logisk förmåga och stresstålighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
415 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Regionhälsan Sjukvårdens Larmcentral Kontakt
Annika Isaksson, Kommunal 076-1140842 Jobbnummer
9935111