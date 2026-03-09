Undersköterska
2026-03-09
Tycker du att teamarbete, god gemenskap och patientnära vård är viktigt? Vill du arbeta i en verksamhet där närheten till varandra öppnar upp för ett gott samarbete och vill tillhöra ett team där allas insatser är lika viktiga? Då är det kanske dig vi söker!
Vi söker nu två undersköterskor till avdelning 1.
Hos oss får du arbeta på ett litet sjukhus, som präglas av en familjär stämning, korta beslutsvägar och stor möjlighet till påverkan.
Om Fagersta
Fagersta är en trivsam kommun som har lugnet och grönskan. Här kan du njuta av fin natur och många grönområden. Goda motionsmöjligheter både vinter- och sommartid men även tillgång till kultur. Fagersta når du på mindre än 1 timme från både Dalarna och hela Västmanland. Här kan du se hur det är att bo, verka, leva och besöka Fagersta. https://youtu.be/yQP6i0RvRK4Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och erbjuds ett roligt, självständigt och stimulerande arbete. Du är del av ett multiprofessionellt team som är sammansatt av olika yrkesprofessioner. En viktig del av ditt arbete är kontakt med närstående och andra vårdgivare.
Om arbetsplatsen
Avdelning 1 Fagersta sjukhus har nyligen genomgått en total renovering och erbjuder nu en modern, ljus och trivsam arbetsmiljö med det lilla sjukhusets familjära känsla.
På avdelning 1 vårdar vi patienter från hela norra länsdelen och arbetar med medicinsk stabila patienter som kommer för eftervård eller rehabilitering, men även palliativ vård. Du är en av teamet och arbetar med sedvanliga undersköterskeuppgifter, omvårdnad, provtagning, riskbedömningar, fortsatt mobilisering och rehabilitering.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och det är meriterande om du har erfarenhet av slutenvård. Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar bra med andra människor och har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kan behålla ditt lugn i pressade och oförutsedda situationer.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dag/kväll/natt och helgtjänstgöring, Fagersta.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
