Undersköterska
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-03-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning för boenden i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du bli en del av ett team som varje dag arbetar för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra äldre? Vi söker nu engagerade undersköterskor till Skogsgården vård- och omsorgsboende för ett vikariat. Som undersköterska hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du, med stort professionellt ansvar, gör verklig skillnad i människors vardag. Välkommen med din ansökan!
Skogsgården är ett äldreboende med inriktning mot demens och omvårdnad och ligger i Storvreta, i ett lugnt område nära vacker natur. Vår verksamhet består av 25 lägenheter fördelat på 14 lgh för demenssjuka personer och 11 lgh för personer med omvårdnadsbehov.
Vi arbetar i team som består av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och verksamhetschef. Vårt uppdrag är att säkerställa de boendes behov av trygghet, omvårdnad, omsorg och dagliga aktiviteter utifrån varje individs biståndsbeslut. Vi arbetar med kontaktmannaskap där varje kontaktman upprättar en genomförandeplan tillsammans med den boende och den boende inbjuds att vara delaktig i sin vardag.
Läs mer om oss Skogsgården (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/skogsgarden/)
Ditt uppdragSom undersköterska hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du varje dag gör verklig skillnad för våra brukare. Du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser och anpassar stödet utifrån varje individs behov för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet. Din kompetens, ditt engagemang och ditt bemötande är avgörande för att våra brukare ska känna sig sedda, trygga och väl omhändertagna.
I rollen ingår att utföra arbetsuppgifter delegerade av legitimerad personal, dokumentera enligt socialtjänstlagen och samarbeta nära kollegor för att utveckla både arbetssätt och verksamhet. Du skapar goda relationer med brukare, anhöriga och andra viktiga kontakter och bidrar aktivt till teamarbetet runt varje individ. I arbetet ingår även palliativ vård i livets slutskede.
Arbetstiderna är dagtid och kvällar samt varannan helg.Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-03-04Bakgrund
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann med att dokumentera gällande rutiner och känna dig trygg i att ta emot delegeringar i medicin. Krav* Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift* Trygg med att ta emot och arbeta under delegering
Meriterande* Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen* Erfarenhet av att använda digitala verktyg i arbetet
Du är lugn och stabil i stressade situationer. Du bedömer situationer på ett realistiskt sätt och lägger fokus på rätt saker. Att arbeta tillsammans med andra är en av dina främsta styrkor. Du relaterar till människor på ett lyhört och smidigt sätt och kan lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Carina, Lövén Verksamhetschef, 018-7276740
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Verksamhetschef
Carina Lövén Jobbnummer
9777956