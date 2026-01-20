Undersköterska
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Smedjebacken är en trevlig och trivsam vårdcentral. Vi har cirka 7100 listade innevånare. Bemanningen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens och samarbete och nyttjande av varandras olika kunskaper är en viktig del i det dagliga arbetet.
Vi bedriver läkarmottagning, sjukvårdsrådgivning, sjuksköterske- och distriktssköterskemottagning. Vi har specialistsjuksköterskor med egna mottagningar, BVC, diabetes, blodtryck, astma/KOL, minnesmottagning och arbetsterapeut samt Barnmorskemottagning. Vi har även sjukgymnaster med egen mottagning samt samtals- och risk/missbruksmottagning, vårdsamordnare för psykisk hälsa. Vårt uppdrag är måndag till fredag klockan 08.00-17.00.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska (tillsvidareanställning) till vårdcentralen i Smedjebacken.
Det dagliga arbetet består bl.a. av provtagning på vårt lab, assistera på läkarmottagning/sjuksköterskemottagning, beställning och hantering av förråd. En viktig del av arbetet är samarbete med övriga enheter inom både region och kommun.
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Diplom från Vård- och omsorgscollege
Det är meriterande om du
Programfördjupning Akutsjukvård och Medicin 2 (om du har gått tidigare Vård- och omsorgsprogrammet)
Erfarenhet från arbete inom primärvård
Erfarenhet av CosmicDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har god initiativförmåga och planeringsförmåga. Du är stresstålig. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och samarbetsförmåga, där ett gott bemötande med patienter och arbetskamrater ingår.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
