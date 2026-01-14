Undersköterska
2026-01-14
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!
Åkervallens äldreboende ligger i Marieberg och är ett modernt boende med två våningsplan och sex avdelningar. Här finns både somatiska platser och platser för personer med demenssjukdom. Varje avdelning har gemensamma ytor med kök och vardagsrum som skapar en trivsam och hemlik miljö för de boende.
Boendet har en fin och lättillgänglig utemiljö med närhet till promenadstråk och Varamon. Sommartid används utemiljön flitigt, bland annat genom odling i våra odlingslådor. I direkt anslutning finns vårdcentral och apotek.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera hyresgästen att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egens förmåga. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig hygien, omsorg, städ, tvätt, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, utevistelse samt samverkan med anhöriga.
I arbetet ingår att vara kontaktman vilket innebär att planera, genomföra och dokumentera i systemet Viva samt följa upp omsorgsarbetet. Du utför även hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska och rehab-personal. Vi utvecklar tillsammans verksamheten genom våra olika kompetenser och vi vill att du är med och bidrar till ett gott resultat och bästa möjliga vardag för våra boenden.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du har en avslutad examen inom vård och omsorg.
* Du är van att använda datorn som ett stöd i arbetet då du dokumenterar dagligen.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då rollen innebär en del dokumentation.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsrelaterade arbete samt tidigare erfarenhet av demensvård, BPSD eller annan kognitiv svikt.
Personliga kompetenser:
* Du organisera och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
