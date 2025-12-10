Undersköterska
Tryggakliniken Kristianstad AB / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2025-12-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tryggakliniken Kristianstad AB i Kristianstad
Undersköterska till Tryggakliniken - bidra till en modern, nära och digitalt förstärkt primärvård
Är du en trygg, engagerad och nyfiken undersköterska som vill arbeta i en miljö präglad av kvalitet, arbetsglädje och utveckling? På Tryggakliniken i Kristianstad fortsätter vi att bygga framtidens vård - med kombinationen av personligt bemötande och smarta digitala arbetssätt. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team.
Tryggakliniken Kristianstad finns i nybyggda lokaler på C4 Shopping i Hammar. Här arbetar cirka 20 medarbetare i en verksamhet som präglas av värme, professionalism och ett nära samarbete mellan professioner.Publiceringsdatum2025-12-10Om tjänsten
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på vårdcentral såsom provtagning, patientmöten och mottagningsarbete. Du bidrar till att skapa trygga och effektiva patientflöden - både i det fysiska mötet och i våra digitala kanaler.
Vi söker särskilt dig som:
Har intresse för digital vård, strukturerade arbetssätt och vill vara med och utveckla hur teknik kan underlätta i vardagen.
Trivs med att arbeta datastött, exempelvis genom standardiserade flöden, kvalitetsuppföljning och ett tydligt arbetssätt som skapar trygghet för både patient och team.
Har stickvana och gärna erfarenhet av provtagning eller laboratoriearbete.
Hos oss arbetar du nära sjuksköterskor, läkare och andra kollegor för att säkerställa god tillgänglighet, korta ledtider och en bra patientupplevelse. Flexibilitet och samarbetsförmåga är viktigt - liksom att du är öppen för att lära nytt när verksamheten utvecklas.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är en positiv, kommunikativ och serviceinriktad person som trivs när tempot varierar och när idéer kan omsättas till förbättringar. Du gillar att skapa struktur, tar initiativ och ser möjligheterna i ett arbetssätt där digitala verktyg och tydliga processer hjälper oss att arbeta smartare - inte snabbare.
Du vill bidra till en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, lär av varandra och utvecklar vården tillsammans.
Vad erbjuder vi?
En varm, prestigelös arbetsplats med hög kompetens och korta beslutsvägar.
Möjlighet att växa i din roll - inom digitala arbetssätt, kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.
Tydliga processer och moderna verktyg som gör det lätt att göra rätt.
En arbetsmiljö där idéer uppmuntras och där utveckling sker steg för steg, tillsammans.Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan (CV och kort personligt brev) till rekrytering.c4@tryggakliniken.se
.
Vi ser gärna att du beskriver varför digital utveckling i primärvården intresserar dig.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 11 januari 2026
Ange följande referens när du ansöker: Undersköterska
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: rekrytering.c4@tryggakliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tryggakliniken Kristianstad AB
(org.nr 559119-1803), http://www.tryggakliniken.se
Fundationsvägen 17 (visa karta
)
291 28 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9637348