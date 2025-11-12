Undersköterska
2025-11-12
Hej!
Vi söker nu en ny medarbetare till Vikingens Vårdhem i Malmköping. Vikingen är ett HVB för vuxna personer (60+) med psykisk och fysisk funktionsnedsättning.
Vi har en ledig tjänst på 98%. Schemat är förlagt under dag, kväll och helger.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ser gärna att du har utökad utbildning och/eller erfarenhet inom psykiatri.
För att passa hos oss är ditt bemötande av människor av stor vikt. Du behöver ha god empatisk förmåga och vara serviceminded, då de boendes välmående är det viktigaste för oss.
Det krävs att du som jobbar är självständig och ansvarstagande. För oss är det viktigt med god gemenskap och här vi har en ständig strävan efter att utveckla och förbättra vår verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. God kunskap i svenska i både tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder fast anställning, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, tjänstepension, pedagogiska måltider frukost, lunch och middag.
Vi ser fram emot din ansökan.
Hör av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
e-post
E-post: anna-karing.kabring@vikingens-vardhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vikingens Vårdhem AB
(org.nr 556106-0921), http://viking-gruppen.se
Köpmangatan 5 (visa karta
)
642 60 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Anna-Karin Kåbring anna-karin.kabring@vikingens-vardhem.se Jobbnummer
9601637