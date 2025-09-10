Undersköterska
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-09-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning för boenden i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du undersköterska och vill jobba i en liten verksamhet med ett stort hjärta där alla arbetar tillsammans? Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker till Granbommen!
Granbommen är ett äldreboende i Vattholma cirka 20 minuter utanför Uppsala. Vi har två direktplatser, 7 demensplatser och 21 omvårdnadsplatser fördelat på två plan. Boendet har en fin trädgård och omges av vackra cykel- och promenadvägar. Buss 823 till/från Uppsala har hållplats några meter bort. Upptåget till/från Uppsala och Tierp är 10 minuters promenad bort. Tar du bilen finns gratis parkering utanför huset.
Vår verksamhet präglas av goda rutiner, engagerad personal och en varm atmosfär. Som en liten enhet arbetar vi nära varandra, vilket skapar en stark teamkänsla och ett gott samarbete. Du har din huvudsakliga våningstillhörighet, men arbetar även på andra våningar, vilket ger dig möjlighet att lära känna hela huset och alla kollegor. Det nära samarbete med våra legitimerade kollegor - sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut - bidrar till ett omväxlande arbete och ett gemensamt lärande. Tillsammans skapar vi en trygg och stimulerande miljö för både boende och personal.
Ditt uppdrag
Som undersköterska kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarnas individuella behov.Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbete med dina kollegor.Publiceringsdatum2025-09-10Bakgrund
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av arbete med äldre inom boende eller inom liknande verksamheter är meriterande. Har du erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av HSL-personal ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver även ha dokumentations vana och goda datorkunskaper.Som person är du serviceinriktad, lugn och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt. Du har lätt för att samarbeta med andra och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta Malin Lilja, verksamhetschef, 018-727 83 62
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 71
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Verksamhetschef
Malin Lilja 018-727 83 62 Jobbnummer
9502770