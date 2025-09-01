Undersköterska
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-09-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Geriatriska akutsjukvårdsavdelningen
Välkommen till oss på geriatriska akutvårdsavdelningen! Vi behöver en ny kollega till vårt team på avdelningen.
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på avdelningen kommer du att arbeta med multisjuka äldre patienter. Vi tar emot patienter inom flera medicinska specialiteter i det direkta akutflödet och är specialiserade på att möta hela människan med ett medicinskt, kognitivt och socialt behov.
Arbetet som undersköterska innebär omvårdnadsinsatser, kontroller, provtagning och dokumentation.
Din blivande arbetsplats
Geriatriska kliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kliniken har en vårdenhet med 18 vårdplatser och en specialistmottagning inom minnesmottagning, parkinsonsmottagning, osteoporosmottagning och protesförsörjning för benamputerade.
På geriatriska kliniken månar vi om att ha ett gott samarbetsklimat. Vi söker ständigt nya vägar att hjälpa och stötta sköra äldre genom att ta tillvara varje medarbetares idéer och nytänkande. Geriatrikens uppdrag utvecklas successivt både på och utanför sjukhuset.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och gärna med tidigare erfarenhet av arbete på vårdavdelning.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att börja hos oss så snart som möjligt. Vi har individuell schemaplanering till viss del och i tjänsten ingår dag, kväll och helgtjänstgöring.
Som undersköterska hos får du ett spännande och omväxlande arbete. Här finns ett stort engagemang för vård och rehabilitering av äldre och vi utgår från ett teambaserat arbetssätt. Du får arbeta tillsammans med kollegor som trivs med varandra och som värderar ett gott samarbete. Hos oss finns det goda möjligheter till kompetensutveckling och du får en anpassad introduktion utifrån dina förutsättningar.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Torbjörn Alvreten, vårdenhetschef, tel: 010-24 232 45
Helene Ögren, biträdande vårdenhetschef, tel: 010-24 261 28
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 september 2025. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1250/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9485429