Undersköterska
2025-08-10
Välkommen till en klinik i centrala Eskilstuna där vi tar hand om alla patienter och ser till att alla trivs.
Vi är två tandläkare, en tandhygienist och två tandsköterskor. Vi arbetar på ett effektivt och praktiskt sätt. Vi har roligt och försöker se till att alla trivs, både personal och patient skall känna sig som hemma. Vi behöver utöka personalstyrkan med undersköterska. Provanställning anpassas i 6 månader och eventuell tillsvidareanställning om behovet kvarstår.
Kliniken består av 3 arbetsrum, panorama-rum, steril och reception.
Vi söker dig som:
Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter.
Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Utöver patientnära behandlingar kommer du svara i telefon samt andra uppgifter rörande verksamheten.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräsch och moderna lokal.
Möjlighet till kompetensutveckling.
En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
