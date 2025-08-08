Undersköterska - Ekebogården, natt
2025-08-08
Brinner du för att ge andra en trygg och värdig vardag? Vi söker en engagerad och ansvarstagande undersköterska till vårt nattteam på Ekebogården i Ekenässjön. Hos oss arbetar du ständig natt och är med och skapar trygghet och ro för våra boende när dagen går mot sitt slut.
På Ekebogården värdesätter vi ett varmt bemötande och hög kvalitet i allt vi gör. Ditt arbete betyder mycket för våra boendes trygghet, välmående och värdig nattsömn.
Ekebogården är ett äldreboende som byggdes 2013. Det ligger centralt i Ekenässjön med närhet till både livsmedelsbutik och pizzeria, och har en fin, rogivande utemiljö. Här finns tre avdelningar med elva boende på varje.
Tillsammans är vi runt 40 medarbetare som samarbetar över avdelningsgränserna och stöttar varandra i vardagen. Vi vill att alla på Ekebogården känner delaktighet och gemenskap - både boende och personal.
Inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun arbetar vi alltid för Esthers bästa. Det betyder att vi sätter brukaren i centrum och utgår från vad som skapar trygghet, oberoende och livskvalitet.
Som undersköterska jobbar du med allt kring våra äldre i deras vardag. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor.
För oss är det viktigt att du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. För att passa i rollen behöver du kunna samarbeta men också vara bekväm med att vara självgående och ta egna initiativ. Vi arbetar i team och samarbetar med andra professioner.
Vi jobbar med individ- och verksamhetsanpassade scheman. Hos oss får du ett flexibelt arbete med både eget ansvar och samarbete. Vi tar till vara de tankar och idéer som finns. För oss är det viktigt att personalen är med och påverkar sin arbetsplats.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Gemensamt bidrar vi till mångfald där allas olikheter värdesätts. För att lyckas lär vi av varandra. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska.
• Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
• Utdrag från belastningsregistret
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
Inför rekryteringen har Vetlanda kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
