Underläkarvikariat till Specialistpsykiatrin
Verksamhetsområde Specialistpsykiatrin är en del av Område psykiatri. Specialistpsykiatrin erbjuder specialiserad psykiatrisk öppenvård och heldygnsvård vid beroendetillstånd och vid psykossjukdom, behandling vid ätstörning, psykologisk behandling och psykoterapi vid våra specialiserade mottagningar samt utbildning och handledning. Specialistpsykiatrin har strax under 200 medarbetare.
Vi söker två personer för praktisk tjänstgöring till ett underläkarvikariat inom psykiatrin. Du har för avsikt att specialisera dig inom psykiatrin.
Vill du bli en del av vårt team på någon av våra avdelningar och mottagningar och tillsammans med våra erfarna kollegor bidra med engagemang och nytänkande i vår verksamhet, då är du varmt välkommen till oss.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik och samverkan samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Som underläkare utförs alla moment under handledning av erfaren läkare och tjänstgöringen skall ses som en form av praktisk tjänstgöring. Du får möjlighet att vidareutveckla dina färdigheter inom läkaryrket genom sedvanligt förekommande arbetsuppgifter i psykiatrisk öppen- och slutenvård.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
