Underläkare till Vårdcentralen Ryd
2026-03-30
Är du nyfiken på arbete inom allmänmedicin och vill arbeta i en region som satsar på att utveckla primärvården? Då ska du söka till oss!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Ryd har idag 10 000 listade patienter. På Vårdcentralen finns alla specialist-mottagningar såsom diabetes, hypertoni, astma/KOL och inkontinensmottagning. Vi är 35 fasta medarbetare och fem-tio medarbetare som jobbar del av tjänst eller är timanställda. Vi erbjuder våra patienter en vård av god kvalitet och har 100 % i telefontillgänglighet. Vi upplever att vi har mycket gott samarbete mellan yrkeskategorierna och har extremt bra stämning och arbetsklimat här på Vårdcentralen Ryd. Vi har distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, receptionist, fotvårdsterapeut, fysioterapeut, kurator, rehab koordinator, undersköterskor och vårdadministratörer. Distriktsläkarna är erfarna och ger fin handledning till nya kollegor. Vi har familjecentral där BVC arbetar tillsammans med kommunens personal. Så det är bara dig som underläkare som vi saknar!
Läs gärna om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi hoppas att du blir intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som underläkare hos oss kommer du erhålla regelbunden handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare. Tillsammans utformar vi en introduktion utifrån dina behov.
Om dig
Vi söker dig med svensk läkarexamen eller svensk läkarlegitimation/avklarat kunskapsprov till svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetstid klockan 08.00-17.00.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Alsättersgatan 40 A (visa karta
)
584 32 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
verksamhetschef
Helene Hult helene.hult@regionostergotland.se Jobbnummer
9828223