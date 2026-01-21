Underläkare till Vårdcentralen Kristinehamn
2026-01-21
Din arbetsplats
På Vårdcentralen Kristinehamn råder en stark känsla av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet.
Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss. Vi tar regelbundet emot studenter från olika professioner vilket ger en fin energi i vårt arbete. Här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet.
Vårdcentralen har cirka 14 000 listade patienter. Här arbetar cirka 50 personer med en bredd av professioner; läkare, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer och fotterapeuter. Vi har rymliga lokaler i det som tidigare varit Kristinehamns sjukhus. I samma byggnad finns labb, röntgen, öppenvårdsrehabiliteringen med fysioterapeuter och arbetsterapeuter, närvårdsavdelning, apotek, barnmedicin, dietister och folktandvård.
Vi söker nu underläkare att komplettera vår härliga personalgrupp med.
I dina arbetsuppgifter ingår planerade och oplanerade besök, i nära samarbete med övriga professioner. Du kommer få handledning av en av våra kunniga och omtänksamma specialister som har stor erfarenhet av utbildningsläkare. Personalgruppen består i dagsläget av fem allmänspecialister, fyra ST-läkare och en underläkare. Arbetsmiljön hos oss är av hög prioritet.
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning eller möjlighet att gå vidare med ST/BT.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare, alternativt godkänd fram till och med termin 10 eller längre i dina läkarstudier. Om du är examinerad eller legitimerad från utomeuropeiskt land, ska du ha behörighet att arbeta som läkare i Sverige. Studerar du till läkare utomlands, är kravet att du studerar inom EU. Du har även goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Rollen kräver att du är trygg och ansvarstagande, har förmåga att skapa goda relationer och samarbeta i team, samt att du visar gott omdöme i dina bedömningar och beslut. Du har god förmåga att kommunicera samt är kvalitetsmedveten och noggrann i allt du gör.
Vi är måna om att hitta rätt person till vår personalgrupp vilket gör att vi värderar dina personliga egenskaper högt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
