Underläkare till ögonmottagningen
2025-10-31
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Ögon i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ögon bedriver akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. På ögonmottagningen i Gävle har vi i dag ca 50 medarbetare som tillsammans bedriver både mottagnings- och operationsverksamhet. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och har ett högt patientflöde. Förutom mottagningsarbete genomförs även kataraktoperation och ögonlockskirurgi. Professioner som ingår i teamet är läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare.
Nu söker vi två underläkare som vill vara med och utveckla framtidens ögonsjukvård. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett spännande och varierat arbete som underläkare inom vår välfungerande mottagning. Här arbetar vi i team med undersköterskor och sjuksköterskor både vid planerad mottagning och akuta besök. Undersköterskor assisterar på undersökningsrummen vilket ger ett smidigt och effektivt arbetsflöde. På mottagningen arbetar idag 10 läkare varav 5 ST-läkare som tar hand om patienter i alla åldrar, från de som är för tidigt födda till de allra äldsta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• sedvanligt mottagningsarbete under handledning med blandande oftalmologiska patienter
• arbete på operation med injektionspatienter
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. När du känner dig varm i kläderna kan kvälls- och helgjourer förekomma.
Hos oss får du
• en individuellt anpassad introduktion och stöd av handledare
• varierande arbetsuppgifter
• ingå i ett team med ett gott arbetsklimat där vi stöttar och utvecklas tillsammans
• goda möjligheter till kompetensutveckling.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du erbjuds en individuell introduktion som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och kompetenser.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ögonsjukvård och som trivs i en roll där samarbete och kommunikation är centralt. Du bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö genom att vara lyhörd och stödjande gentemot både kollegor och patienter. Du är även flexibel och har förmågan att anpassa dig till olika situationer och arbetsuppgifter i en ofta händelserik vardag samtidigt som du har ett serviceinriktat förhållningssätt och alltid strävar efter att erbjuda alla patienter bästa möjliga vård.
I rollen som underläkare ska du ha
• svensk läkarlegitimation
• goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
För denna tjänst är det meriterande om du har erfarenhet av ögonsjukvård.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att välkomna dig till ögonmottagningen i Gävle!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
