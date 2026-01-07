Underläkare onkologi
Motiveras du av förändring och utveckling? Vill du hjälpa dem som behöver det mest och se till att våra invånare får ett friskare, tryggare och rikare liv? Då är Onkologen en arbetsplats för dig.
Onkologiska kliniken och strålningsfysik är en länsövergripande basenhet med verksamhet i både Kalmar och Västervik. Onkologi är en starkt växande specialitet tack vare att vi kontinuerligt får nya behandlingsmöjligheter för våra patienter. Med detta kan vi bota fler och patienter med obotlig sjukdom lever allt längre. Att jobba med onkologi innebär ett omväxlande arbete med medicinsk behandling, strålbehandling, avdelningsarbete, mottagning arbete och inte minst ett multidisciplinärt arbete exempelvis via våra multidisciplinära konferenser. Sammantaget gör detta att onkologi är en mycket spännande, utmanande och stimulerande specialitet.
Vi behöver nya medarbetare i vår fortsatta utveckling. Förutom den generella utvecklingen inom onkologin är det planerat för en utökning och utbyggnad av verksamheten. En ny byggnad är kommer stå klar under 2026 för att möta det ökade behovet/utvecklingen av strålbehandling och medicinsk onkologi.
Tjänsten är ett vikariat under cirka 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Intervjuer och urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista anställningsdag.
Om dig
Vi söker dig med läkarexamen, alternativt läkarlegitimation, som vill arbeta med och utvecklas inom onkologi. Du tycker det är viktigt att bemöta människor på ett bra sätt, du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroende.
Din framtida arbetsplats
I Kalmar har vi en onkologiskdagvårdsavdelning med 22 vårdplatser, en onkologisk mottagning, en strålbehandlingsavdelning med två linjära acceleratorer och en dosplanerings CT. Vi har fem vårdplatser på en kirurgavdelning för dygnet runt vård som vi ansvarar över på dagtid under veckorna. I Västervik har vi en onkologiskdagvårdsavdelning med cirka sex vårdplatser. Vi deltar i cirka tolv multidisciplinära konferenser per vecka (lokala, länsövergripande, regional och nationella). Arbetet är dagtid, alltså ingen jourverksamhet. Vi är femton specialistläkare/överläkare och nio ST läkare som arbetar på kliniken. I övrigt är det sjuksköterskor (många specialistutbildade onkologisjuksköterskor), medicinska sekreterare och strålningsfysiker och totalt är vi cirka 90 medarbetare.
Varför söka till oss?
Det finns många anledningar tycker vi. Vi är en välfungerande klinik med nöjda patienter och nöjda medarbetare. Vi har en väl utarbetad ST-planering med utbildningar, handledning och tid för studier. Region Kalmar län har korta beslutsvägar där alla kan vara med och påverka utvecklingen. Vi deltar i både regionala och nationella nätverk. Vi prioriterar utbildning, vi har en bra säkerhetskultur och framför allt engagerade och kunniga medarbetare. På kliniken arbetar vi mycket i team och för oss är det viktigt att ha roligt på jobbet. Arbetstiden är dagtid. Vi arbetar ständigt med att våra medarbetare ska kunna känna att det finns en bra balans mellan arbete och fritid.
Kontakta oss gärna om du är nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar, eller om du vill komma på ett förutsättningslöst besök! Våga ta steget - kom och var med i den fortsatta uppbyggnaden av en av Sveriges bästa onkologiska kliniker.
Välkommen med din ansökan!
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
